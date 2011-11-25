Итоги очередного выезда «Динамо-Минск»: 3 очка из 12 возможных и худший матч сезона в Екатеринбурге

Матч в Екатеринбурге Марек Сикора назовет худшим в сезоне. И тренера можно понять. В не чужом для него городе, а потому – с принципиальным соперником, динамовцы сыграли довольно беззубо. Возможно, сказался статус «Автомобилиста» – худшей на данный момент команды Лиги. С такими «Динамо» вечно не хватает мотивации. В прошлом сезоне, скажем, с автомобилистами минчане очки поделили (2:1 дома и 2:5 на выезде).

В последнем поединке было как минимум два эпизода, после которых динамовцы могли перехватить инициативу и реализовать объективное превосходство в классе. Но ни после открывшей матч шайбы Йере Каралахти, ни в начале третьего периода, когда Андрей Стась счет сравнял, сделать этого не удалось. Бросок Ильи Малюшкина на 59-ой минуте Кевин Лаланд парировать не смог и это стало решающим моментом. Потом хозяева еще забили в пустые ворота – 4:2. Наш в «Авто» Виктор Костюченок в матче не блистал, но сыграл надежно.

В матче с «Барысом» в строй вернулись пропускавшие игру в Екатеринбурге Ярослав Обшут и Александр Кулаков, и стало немного полегче. Кулаков сразу же отметился заброшенной шайбой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Но самую яркую игру в составе минчан выдало звено Либора Пивко. Центрфорвард и Теему Лайне организовали Збынеку Ирглу три роскошных момента, которыми чех с удовольствием воспользовался.

Второй матч кряду отметился заброшенной шайбой Андрей Стась. Ему отлично ассистировал Сергей Дрозд. Наконец, подвиги динамовской атаки своим штрихом дополнил Петр Подхрадски.

Две пропущенные шайбы не слишком испортили общую картину, тем более, что Лукаш Кашпар забивал в большинстве. В общем, «Барыс», набравший отличный ход после увольнения Андрея Хомутова (всего три поражения в десяти встречах), «Динамо» обыграло по делу – 6:2.

К матчу с «Трактором» накопилась усталось, и выпал из состава ключевой защитник Лукаш Крайчек. Его, как мог, заменил Томаш Словак, завершивший поединок с показателем «-2». На два периода, тем не менее, минчан хватило.

На третьей минуте Либо Пивко выдал суперпас на Збынека Иргла – 1:0. Сохранить перевес в первом периоде не удалось. Андрей Мезин отбил шайбу после броска Дэрона Куинта перед собой, и Евгений Кузнецов наказал динамовского вратаря.

Вновь повело «Динамо» на 25-ой минуте. Двойное удаление в составе «Трактора» реализовал Джэфф Платт, которого вывел на бросок Петр Подхрадски.

На этом минчане свой запас удачи исчерпали. Кузнецов запустил в прорыв Станислава Чистова, и тот легко от динамовских защитников укатил. А в третьем периоде наступила развязка. Петри Контиола бросил из-под Ярослава Обшута, а Мезин не успел свести щитки. Подвел же черту на 59-ой минуте Максим Якуценя – 4:2, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Худший свой матч за последнее время провели белорусы: Михалев – «-2», Китаров – «-2», Кулаков и Павлович – по «-1».

С выезда «Динамо» привезло всего 3 очка из 12 возможных.