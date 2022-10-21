Итоги матчей 26-го тура ЧБ по футболу. Какие клубы больше всего отличились?

Новости Беларуси. «Неман» победил «Днепр» в последнем матче 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хозяева поля имели полное игровое превосходство и сумели конвертировать его в два забитых мяча. Причем отличились гродненские футболисты по разу в каждом из таймов.

Ну а в центральном противостоянии третьего игрового дня зрители голов так и не дождались. «Энергетик» и БАТЭ отбегали вхолостую. Ничья значительно осложнила жизнь обоим коллективам в борьбе за медали.