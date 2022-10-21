Прямой эфир

Итоги матчей 26-го тура ЧБ по футболу. Какие клубы больше всего отличились?

21 октября 2022 13:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Неман» победил «Днепр» в последнем матче 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хозяева поля имели полное игровое превосходство и сумели конвертировать его в два забитых мяча. Причем отличились гродненские футболисты по разу в каждом из таймов.

Итоги матчей 26-го тура ЧБ по футболу. Какие клубы больше всего отличились?-1

Ну а в центральном противостоянии третьего игрового дня зрители голов так и не дождались. «Энергетик» и БАТЭ отбегали вхолостую. Ничья значительно осложнила жизнь обоим коллективам в борьбе за медали.

Итоги матчей 26-го тура ЧБ по футболу. Какие клубы больше всего отличились?-4

До завершения чемпионата осталось всего 3 тура. Ближайший пройдет в предстоящие выходные.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре
21 октября 2022 13:07

Теннис. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Белоруска завоевала три золота на ЧМ по шашкам в Грузии
20 октября 2022 20:59

Белоруска завоевала три золота на ЧМ по шашкам в Грузии

«Мы вместе практиковались, и она просто убила меня». С кем придётся сражаться Азаренко на турнире категории WTA-1000?
20 октября 2022 20:39

«Мы вместе практиковались, и она просто убила меня». С кем придётся сражаться Азаренко на турнире категории WTA-1000?