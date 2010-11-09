Итоги матча БАТЭ – «Шериф»: сломанная рука вратаря и кто пошел за шампанским

Воспоминания об этой победе, наверняка, еще долго будут греть сердца болельщиков спорта № 1. Промозглым вечером четвертого ноября сильнейшая команда страны не только достигла желанного цифрового результата в сражении с молдавским «Шерифом», но и подкрепила его искрометной атакующей игрой.

Первый шаг для достижения исторического для суверенного белорусского футбола результата подопечные Виктора Гончаренко по уже сложившейся приятной традиции сделали в начале поединка. На 15 минуте голкипера гостей вынудил капитулировать Виталий Родионов.

Правда, дальнейший ход встречи не позволил борисовчанам почивать на лаврах. Ведомый известным белорусским наставником Андреем Сосницким интернационал сумел предъявить хозяевам свои козыри, самым весомым из которых стал точный удар Ерохина на 32 обороте секундной стрелки.

Поселившаяся в душах поклонников БАТЭ тревога дала задний ход на исходе часа игрового времени, когда и состоялся едва ли не ключевой эпизод матча. После неудачного приземления основной голкипер «Шерифа» Стоянов сломал руку, а сменивший его Стажила оказался попросту не готов к тем трудностям, которые посыпались на голову молодого вратаря со стороны чемпиона Беларуси.

На 70 минуте страж ворот молдавского клуба не сумел справиться с выстрелом Александра Павлова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А за четверть часа до финального свистка все вопросы по исходу встречи снял Ренан Брессан. Сначала бразилец не использовал выход один на один, но затем реабилитировался, отменно пробив со штрафного.

Ренан Брессан, ФК БАТЭ:

Могло красиво получиться при атаке, но ударить по мячу помешала дырка на поле. Но красиво получилось со штрафного. Так какая разница?

БАТЭ в итоге отпраздновал заслуженную победу – 3:1, которая стала поистине исторической. Благодаря ей блистательная команда Виктора Гончаренко досрочно, за два тура до окончания группового этапа Лиги Европы, гарантировала себе выход в 1/16 финала.

Александр Павлов, ФК БАТЭ:

Я считаю, что мы выглядели лучше, чем в Тирасполе. Поэтому заслуженно победили.

Старались играть в свой футбол, контролировать мяч. Наверное, игра на игру не приходиться. Где-то лучше, где-то хуже. Это же футбол.

Ренан Брессан, ФК БАТЭ:

Во втором тайме мы выигрывали больше единоборств. И исполнение у нас хорошее было. В первом тайме – равная игра. Во втором – мы лучше. Поэтому и заслужили победу.

Мы идем покупать шампанское. Все рады. Ведь такого не было ни в БАТЭ, ни вообще в Беларуси.

Будем бороться за первое место, тем более у нас есть премиальные. Если не получиться занять первое место, то ничего страшного не произойдет. Но, конечно, хотим занять первое место.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК БАТЭ:

Мы сделали большое дело. Благодарность болельщиков, которые нас провожали в этот хороший субботний вечер аплодисментами, – это дорогого стоит. Я неоднократно отмечал, что у нас и внутренняя обстановка хорошая, и желание побеждать и прогрессировать просто потрясающее.