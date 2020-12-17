Итоги игрового дня в хоккейной экстралиге. «Неман» сыграл с «Юностью»

Таким образом гродненская дружина взяла верх над минчанами впервые в сезоне.

Новости Беларуси. «Неман» победил «Юность» в единственном матче экстралиги А чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет был открыт в первом периоде. Во втором «Юность» сравняла, но последнее слово осталось за хозяевами. В заключительном отрезке «Неман» отличился еще дважды. Героем поединка можно назвать Варивончика – он оформил дубль.