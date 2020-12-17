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Итоги игрового дня в хоккейной экстралиге. «Неман» сыграл с «Юностью»

17 декабря 2020 20:52
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Новости Беларуси. «Неман» победил «Юность» в единственном матче экстралиги А чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом гродненская дружина взяла верх над минчанами впервые в сезоне.

Итоги игрового дня в хоккейной экстралиге. «Неман» сыграл с «Юностью»-1

Счет был открыт в первом периоде. Во втором «Юность» сравняла, но последнее слово осталось за хозяевами. В заключительном отрезке «Неман» отличился еще дважды. Героем поединка можно назвать Варивончика – он оформил дубль.

Следующий игровой день в экстралиге А – суббота, 19 декабря.

 

# Хоккей Беларуси # Игорь Варивончик # Фотофакт

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