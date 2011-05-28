Итоги хоккейного сезона Беларуси

Хоккеисты и команды Беларуси по итогам прошедшего сезона поделили между собой следующие номинации: «Триумфаторы сезона», «Неудача года», «Премьера сезона», «Обструкция сезона», «Плюс чемпионата», «Минус чемпионата», «Рекорд сезона», «Надежда сезона».

«Триумфаторы сезона».

Кто был творцом главных достижений белорусского хоккея в уходящем сезоне. Мнения тут могут как минимум разделиться. Свои болельщики найдутся и у «Динамо», впервые в истории проторившем дорожку в плей-офф, и у «Юности», которая во всех трех турнирах, в которых принимала участие, добилась максимального результата.

«Горячий лед» голосует за команду Михаила Захарова. Все же, «зубры» весь год выступали нестабильно, и вплоть до последнего момента подвергались критике, которую, конечно же, заслуживали.

А «Юность» провела сезон практически безупречно. Наголову превзойдя всех конкурентов на внутренней арене, минская команда выиграла и Континентальный кубок, став творцом единственного достижения белорусского хоккея на международной арене в минувшем сезоне.

«Неудача года».

За этим званием также выстроилась настоящая очередь. В ней и национальная сборная, и молодежная, и юношеская. Но, выбирая главного лузера, мы отойдем от стереотипов и назовем в таковом качестве все хоккейное сообщество, которое, как показывают последние события, не в состоянии найти контраргументы на критику, нахлынувшую со всех сторон.

Наш хоккей и дорог, и результат не приносит, и болельщиком не уважается. Все так. Но под грузом обвинений вид спорта может и затонуть. А хоккейного Мюнхгаузена, способного вытянуть самого себя за волосы из болота, что-то не видать.

«Премьера сезона».

Премьерой года стало, по мнению «Горячего льда», участие белорусских команд в Молодежной хоккейной лиге. Добавьте сюда основание Центра подготовки юношеских команд в Раубичах, и получите полноценный шаг на пути прогресса в подготовке хоккейного резерва.

И хотя для «Минских зубров», «Юности» и команды Васильева первый год был не слишком успешен, как говорится, лиха беда начала.

«Обструкция сезона».

Все же, без сборных сегодня никак не обойдется. В общем-то, их выступление кажется провалом лишь на фоне завышенных ожиданий. Выиграй национальная команда у французов, и сегодня о ней говорилось бы совсем в иных тонах.

То же касается молодежки в поединке с латышами.

А юноши, заняв четвертое место во Втором дивизионе, лишь подтвердили печальные оценки уровня нашего резерва.

Все закономерно, но недовольство по поводу сборных не выразил за прошедшее время только ленивый.

«Плюс чемпионата».

Чемпионат Беларуси в этом сезоне был скучен. И ничто не может изменить наше мнение на сей счет. Но «Неман» с «Брестом» хотя бы попытались. Гродненской команде почти удалось создать интригу в противостоянии с «Юностью», а «Брест», несмотря на перманентный финансовый кризис, впервые в своей истории пробился в плей-офф.

«Минус чемпионата».

Противоположный полюс, к сожалению, также был представлен. Прошлым сезоном закончилась славная история минского «Керамина», которому в сентябре «Горячий лед» спел лебединую песню.

Расстроили и команды из Могилевской области. «Химволокно» потеряло имя, а с ним и положение, возможно, самой интересной региональной дружины. А «Шинник», провалив третий сезон, так же, как и первые два, последовал по стопам «Керамина» – в небытие.

«Рекорд сезона».

Михаил Грабовский в третьем сезоне в «Торонто», наконец, проявил себя в полную мощь, став, возможно, самым ярким игроком клуба. 29 шайб и 29 голевых передач оказались рекордом результативности для белорусского легиона за океаном. И хотя в плей-офф Мише сыграть не удалось, на следующий сезон он непременно вытащит свой клуб в нокаут-раунд.

Нельзя не отметить и классный сезон Сергея Костицына в «Нэшвиле», после которого младший брат навсегда вышел из тени старшего.

«Надежда сезона».

Запускается новый клуб в Лиде. И пусть у него получится лучше, чем у «Шинника».

Опять же, можем надеяться на прогресс сборных, на яркий сезон Грабовского и братьев Костицыных, на достойное выступление «Динамо», в конце концов.

Но теперь хотелось бы выразить надежду, что властьпридержащие сгоряча не загубят хоккей, и найдут возможность поднять вид спорта на новую высоту. Ведь иначе нам без хоккея придется скучно долгими холодными белорусскими зимами.