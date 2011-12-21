Итоги года для национальной сборной Беларуси по футболу: вновь мимо топ-турнира, лишь 2 из 10 матчей выиграны, а также очередная смена тренера

Если взглянуть на уходящий сезон с точки зрения кинематографа, то белорусская сборная под управлением немецкого режиссера позволила всем нам, преданным ее зрителям, испытать на протяжении года практически полный спектр эмоций.

Мы то переживали драмы и иногда даже трагедии, то искренне впадали в благодушное настроение и радовались эпизодическим взлетам. К сожалению, было их немного, и за ними, как правило, следовали болезненные падения. И самое главное – мы в очередной раз так и не дождались хеппи-энда в виде завоеванной путевки на топ-турнир, а ведь предпосылки для этого имелись. И весьма неплохие.

Вспомните: к своему первому матчу в 2011-м на выезде против Албании белорусы подошли в качестве одного из лидеров своей отборочной группы. Ни разу не проиграв, мы на тот момент располагались на второй позиции. Всего очко уступали маститой сборной Франции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Увы, то мартовское фиаско в Тиране (нет, не по счету, а по игре) как-то разом перечеркнуло все прежние достижения и повергло в уныние армию отечественных поклонников игры № 1, даже несмотря на то, что состав команды в силу различных причин был далек от оптимального.

В тот день у подопечных Бернда Штанге не получилось ровным счетом ничего. Да и сам наставник оказался не в состоянии что-либо изменить. И только благодаря блиставшему в воротах Сергею Веремко белорусы уступили минимально – 0:1.

А спустя несколько дней по моральному состоянию сборной был нанесен еще один болезненный удар. В товарищеском матче она уступила Канаде, которую при всем желании не отнесешь к непобедимым соперникам.

Пережив мартовские неудачи и произведя своеобразную перезагрузку, к первому домашнему поединку главная команда страны все же заставила поверить в себя болельщиков. Об этом свидетельствовали заполненные почти до отказа трибуны минского стадиона «Динамо» на игре с французами. Интерес публики неустанно подогревал и немецкий главком, веривший в реальность достижения положительного результата в этой встрече.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси до ноября 2011 года:

Мы не боимся французов. Команда не собирается отсиживаться в защите. Главное – сыграть компактно, чтобы не дать сопернику пространства. Будем ловить французов на контратаках. Нельзя отсиживаться в защите, если мы хотим сохранить второе место в группе.

Та игра нашей сборной удалась даже несмотря на привычные проблемы с составом. Объективно уступая в индивидуальном мастерстве, белорусы подкупили выстроенной командной игрой и отменой функциональной готовностью. Как следствие – грозная команда Лорана Блана была вынуждена подписать мирное соглашение – 1:1.

Помимо, собственно, результата порадовала кадровая находка Штанге – на позиции левого хавбека ярко проявил себя дебютант Виталий Трубило, который впоследствии твердо вошел в основную обойму главной команды страны.

Подкрепить свои притязания на выход из группы спустя несколько дней позволяла встреча с командой Люксембурга, обыгрывать которую дома белорусы были просто обязаны. Желанный результат в итоге был достигнут. Благодаря ударам Корниленко и Путило наши победили (2:0) и по-прежнему комфортно располагались на второй позиции вслед за французами. Мечта о поездке на Евро в тот момент отнюдь не выглядела утопией.

10 августа национальная сборная снова предстала перед очами родной публики. На сей раз по причине дополнительной проверки своей готовности к решающим сражениям евроквалификации. Помочь в этом деле была призвана некогда славная команда Болгарии, которая нынче переживает смутные времена смены поколений. Только лакмусовой бумажкой, сумевшей бы проявить слабые места белорусов, приезжие футболисты под руководством легендарного немца Лотера Маттеуса не стали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наши выиграли скоромно – 1:0. При этом явили миру очередные симптомы своей застарелой болезни – неумение реализовывать голевые моменты. Впрочем, важнее то, что благодаря этому результату главная команда страны получила дополнительный заряд положительных эмоций в преддверии определяющих сражений с боснийцами.

Первое из них состоялось в Минске второго сентября и фактически перечеркнуло мечты о попадании на Евро. К огромному сожалению, белорусская сборная снова оказалась несостоятельной в самый нужный момент.

Провалив пятиминутный отрезок в середине первого тайма, подопечные Бернда Штанге позволили сопернику забить два мяча и в оставшееся время неприятно удивили родную торсиду бессмысленными действиями в атаке, так и не позволившими переломить ход встречи. Поражение – 0:2.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси до ноября 2011 года:

Мы сегодня хотели показать, что мы чего-то стоим и можем квалифицироваться на чемпионат Европы. Но в первом тайме нам не хватило 2-3 минут, чтобы выполнить эту мечту.

Последней соломинкой для белорусов стала ответная игра с боснийцами в Зенице, хотя даже победа не гарантировала нашей команде выход в плей-офф. По игре подопечные Бернда Штанге выглядели гораздо лучше, нежели в Минске. Однако эффективность атакующих действий снова была далека от идеала.

Вдобавок ко всему уже в первом тайме мы остались в меньшинстве – не совладал с нервами Тимофей Калачев. В концовке поединка по его стопам проследовал и Александр Мартынович, чем боснийцы незамедлительно воспользовались.

Поражение 0:1 лишило сборную Беларуси даже теоретических шансов на выход из группы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Таким образом, седьмого октября в заключительном поединке евроотбора против Румынии в Бухаресте нашей сборной банально оставалось хлопнуть дверью и вместе с тем хотя бы наметить контуры дальнейшего развития. И, надо сказать, цели эти были достигнуты.

Штанге доверил место в основе Павлу Нехайчику и Станиславу Драгуну, за что последний отблагодарил наставника первым голом в форме главной команды страны и, тем самым, позволил дважды уступавшим по ходу встречи белорусам добиться ничьей – 2:2.

Бесславно завершив очередной отборочный цикл на привычном четвертом месте, сборная не торопилась в отпуск. Из Румынии команда махнула в Германию, где спустя несколько дней испытала себя на фоне участника и одно из хозяев предстоящего чемпионата Европы – Польши.

Испытание это наша команда, не сказать что провалила, но и положительных оценок за свою игру уж точно не заслужила. Пропустив по голу в каждом из таймов, белорусы проиграли – 0:2.

Последняя в этом году игра состоялась на территории Объединенных Арабских Эмиратов, где национальная сборная провела тренировочный сбор. Спаррингов намечалось два, но встреча с Нигером, как вы помните, в итоге была отменена.

Сразились белорусы только с командой Ливии. Итогом этого противостояния стала ничья – 1:1. Забитый мяч в активе Сергея Корниленко.

Подводя итоги, констатируем: в этом году национальная сборная провела 10 матчей, выиграла только два, в трех зафиксированы ничьи, остальные – проиграны.

Хочется верить, что в следующем году уже под руководством Георгия Кондратьева главная команда страны выступит успешнее и порадует своих поклонников красивой игрой, а они этого, вне всяких сомнений, заслужили.