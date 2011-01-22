Итоги домашней серии ХК «Динамо» (Минск) в КХЛ: одна победа, Платт – главное действующее лицо атаки команды, а Глазачев выведен из состава

Итоги домашней серии оказались противоречивыми и еще раз подчеркнули: стабильности в борьбе за путевку в плей-офф минчанам не хватает. Питерским «СКА» бело-голубые были разгромлены – 4:1, московскому «Спартаку» уступили 2:4, но уже в острой конкуренции.

Шайбы Андрея Михалева и Джэффа Платта позволили динамовцам удержать интригу вплоть до конца второй трети. Но большинство, реализованное Жуковым, фактически, решило исход встречи. Ружечка забивал уже на последней минуте.

Однако бобруйский лед принес «Динамо» одну победу. Над череповецкой «Северсталью». В этом поединке в состав минчан вернулся Сергей Варламов и сразу стал одним из героев матча. На 48 минуте при счете 0:0 он ассистировал Сергею Демагину. Почти сразу Давид Петрашек закрепил успех, а чуть позже Джэфф Платт практически гарантировал хозяевам победу. Впрочем, сухим Андрей Мезин со льда не ушел. Цыбак подпортил нашему вратарю настроение – 3:1.

Главным, пожалуй, действующим лицом атаки «Динамо» в этой серии матчей стал Джэфф Платт, который сумел отличиться в каждом из трех поединков. В этом сезоне в игре канадца были разные периоды. Самый длительный его голевой простой составил 10 матчей. Но теперь Платт – совсем как в прошлом году – агрессивен, опасен и результативен.

Джэфф Платт, ХК «Динамо» (Минск):

У нас с Даниэлем Корсо сложилась отличная связка. У него похожий стиль игры. Мы легко находим общий язык. А когда понимаешь партнера, забивать легче.

Сейчас главное – сохранить эту игру в выездной серии. Нам нужны три победы. Тем более что игры с другими динамовскими командами – это всегда своеобразное дерби.

Упомянутый Корсо не столь пока результативен. Он забросил всего одну шайбу в шести поединках за «Динамо», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но в двух последних встречах канадец отдал три голевые передачи. Видимо, решение найти Платту подходящего центрального нападающего оказалось, все же, правильным.

Даниэль Корсо, ХК «Динамо» (Минск):

Сначала я привыкал к игре «Динамо». Стиль тут практикуется русский. В Швеции и Канаде играют по-другому. Но теперь все хорошо. С Платтом у нас полное взаимопонимание. И, как следствие, звено прибавляет.

В России я уже играл раньше. Тогда это называлось Супер-лига. КХЛ, в принципе, то же самое. Но лучше в плане организации. А в Минске в этом смысле играть вообще – полное удовольствие.

Если у динамовских канадцев все нормально, то некогда ударное звено переживает не лучшие времена. Лишь Йозеф Штумпел в строю, а вот Максим Спиридонов, хоть и тренируется, но играть пока не готов.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Он на льду появился, но когда будет играть – тяжело сказать. Он пока тренируется, но чувствует себя не на 100%. После каждой тренировки я с ним разговариваю.

А вот лучшего бомбардира «Динамо» Константина Глазачева мы на льду не обнаружили. Нападающий пропустил поединок с «Северсталью», а теперь и вовсе выведен из состава, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Я очень недоволен его игрой, поэтому он пока не будет играть в команде. Он будет заниматься в тренажерном зале и тренироваться с молодежкой. Но на этот момент он не в команде.

Объяснение Сикоры мало что объясняет. Отметим только, что на трансфер отказов Глазачев не выставлен. Так что уйти в другой клуб не сможет. А вот как будет играть «Динамо» без самой результативной тройки – это вопрос.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Я оцениваю их состояние, статистику. Но нужно сказать, что в последнее время они получали больше игрового времени, чем остальные. От Кости Глазачева я ожидаю намного большего.

Обратим также внимание на возвращение Петра Подхрадски. Далее представляем состав по пятеркам на той тренировке, на который мы побывали. Не факт, что в матче с московским «Динамо» минчане выйдут на лед в тех же сочетания, однако некоторые выводы сделать можно.

Кстати, попросили мы Сикору порассуждать на тему, которая волнует сейчас всех: каковы шансы «Динамо» за путевку в плей-офф и каковы они у соперников минчан.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Хочу сказать, что я смотрел вчера рижское «Динамо». У них очень жесткий график игр.

Я думаю, что вопрос о том, кто будет в плей-офф, не решится до последней игры.