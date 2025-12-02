Итоги чемпионата Беларуси по хоккею – какие команды в лидерах?

В чемпионате Беларуси по хоккею неудачный игровой отрезок проводит «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-спорт».

Один из лидеров турнирной таблицы и в повторном матче уступил в Гродно «Неману», на этот раз со счетом 1:2. В составе хозяев отличились Герман Поддубный и Евгений Авраменко, ассистентский дубль в активе Евгения Лисовца. «Неман» занимает 8-е место в турнирной таблице, «Динамо-Молодечно» по прежнему на третьей позиции.

«Витебск» в гостях справился с «Гомелем» – 3:2. Победную шайбу в меньшинстве на 58-й минуте забросил Евгений Астанков. После этого успеха северяне поднялись на 4-е место, а гомельчане, потерпевшие 7 поражений подряд – идут 11-ми.

Положительная динамика у «Бреста», парни Дмитрия Кравченко в овертайме сломили сопротивление жлобинского «Металлура» – 2:1. Автор решающего гола – Сергей Шмелев. Брестчане поднялись на 9-ю позицию в турнирной таблице, клуб из Жлобина по-прежнему шестой.