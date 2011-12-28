Итоги 2011 года для молодежной сборной Беларуси под руководством Георгия Кондратьева: бронза чемпионата Европы-2011 и путевка на Олимпийские игры в Лондон

Итоги выступления молодежной сборной Беларуси по футболу в 2011 году: третье место на чемпионате Европы и путевка на Олимпийские игры.

Думается, никто не станет оспаривать утверждение, что выступления команды Георгия Кондратьева в уходящем году стали для белорусских болельщиков самым приятным воспоминанием. Мы решили проследить хронологию событий с участием наших олимпийцев, хотя начинали сезон подопечные Георгия Петровича еще не обладая таковым почетным статусом.

Игровую программу спаррингов белорусы начинали в турецкой Анталье, где восьмого и девятого февраля встретились с турецкими сверстниками. Те поединки нашим ребятам не очень и удались, что для столь раннего начала сезона, по большому счету, не особенно огорчило. Белорусы дважды уступили – 0:2 и 0:1.

Следующими соперниками гвардии Георгия Кондратьева в конце марта стали будущие соперники по Евро – футболисты Чехии и Испании. Такая вот своеобразная репетиция датских сражений у белорусов вышла без побед: проигрыш чехам – 0:2 и ничья с испанцами – 1:1.

11 июня 2011 года белорусы взяли старт на финальном турнире чемпионата Европы. Причем, взяли с места в карьер, обыграв в первом поединке исландцев со счетом 2:0. Эта победа, достигнутая благодаря точным ударам Андрея Воронкова и Максима Скавыша, стала, как выяснилось позже, ключевой. После нее белорусы были вынуждены уступить двум другим своим соперникам по группе:: 1:2 – датчанам, 0:3 – швейцарским сверстникам. И, тем не менее, именно наша сборная стала в итоговой таблице группы второй – после Швейцарии, что вывело подопечных Георгия Кондратьева в полуфинал.

Тот драматичный полуфинальный поединок против испанцев наверняка хорошо памятен всем белорусским болельщикам. До предпоследней, 89-й, минуты основного времени наши ребята были фактически финалистами евро, выигрывая 1:0, благодаря точному удару Андрея Воронкова.

Но сборная Испании успела спастись, сравняв счет за несколько мгновений до окончания основного времени, а затем дважды огорчив белорусов в овертайме, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К чести подопечных Георгия Кондратьева они стойко перенесли это полуфинальное разочарование. И в поединке за бронзовые медали Евро, а с ними фактически и за олимпийскую путевку в Лондон, белорусы в тяжеленной борьбе одолели сборную Чехии. Благодаря, без ложной скромности, историческому голу Егора Филипенко на 89-й минуте матча.

Беларусь побеждает 1:0, и становится третьей на молодежном континентальном первенстве, и впервые в своей истории получает право выступить на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Подготовку к ним гвардейцы Георгия Кондратьева начали уже нынешней осенью, сыграв несколько контрольных товарищеских поединков. Для любителей статистики напомни их результаты, хотя определяющего значения и поводов для каких-то серьезных умозаключений они, разумеется, не имеют.

Началась кропотливая предолимпийская работа, и два поединка белорусов против второй сборной России, завершившихся миром (0:0) и домашним поражением наших ребят (2:3), а также спарринги против сверстников из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, в которых белорусы соответственно сыграли вничью (0:0) и уступили (2:4), стали хорошим подспорьем для тренерского штаба нашей сборной для определения лондонского состава и поиска оптимальных игровых связей.

Так что мы верим: у Георгия Кондратьева и его подопечных все обязательно и очень здорово получится.