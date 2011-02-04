Итог Международного юношеского футбольного турнира в Минске: Бельгия – первая, Сербия – вторая, Беларусь лишь шестая

Прошедший на минувшей неделе в футбольном манеже Международный юношеский турнир пока, за семь лет своего существования, так и не обрел сколь-нибудь яркого и лаконичного названия. Во всех новостных сводках он фигурировал как «Турнир на призы Ассоциации «Белорусская федерация футбола», Министерства спорта и туризма и Мингорисполкома».

Для удобства, конечно, неплохо было бы состязанию обзавестись вывеской покороче. Название, впрочем, не главное. Главное, что с каждым годом престиж турнира АБФФ растет.

Геннадий Невыглас, председатель Ассоциации БФФ:

Уровень команд растет, на голову выше прошлогодних.

Я думаю, что все тренеры, которые сюда приехали, преследовали цель проверить и как можно лучше подготовить футболистов к финальным матчам, которые пройдут в марте.

На фоне таких оппонентов гораздо четче можно рассмотреть свой потенциал. Как ни грустно, но с прогрессом состязаний в результатах нашей сборной просматривается спад. Если в первых розыгрышах белорусские команды неизменно украшали своим участиям финальные сражения, то последние три года добраться до решающего матча нашим юношам никак не удается. Не стал исключением и нынешний розыгрыш.

После подписания мира с соседями литовцами в стартовом матче турнира, он, напомним, завершился со счетом 1:1, когда на гол Павла Савицкого в составе белорусов у прибалтов точным ударом ответил Томас Галдикас, подопечных Валентина Михеева постигла неудача в противостоянии с бельгийцами. Сюжет драматичного поединка вместил в себя все: и быстрый гол гостей уже на первой минуте, и результативный дубль нашего лидера Павла Савицкого, позволивший белорусской сборной выйти вперед, а отечественным болельщикам затаить надежду на успех, и вдохновенное геройство в рамке Егора Чипулиса, которого, кстати, встать на стражу белорусских ворот заставила травма основного голкипера Артура Семенова, полученная на разминке перед первым матчем.

Наш вратарь, в дебюте второго тайма, казалось, единолично завладел зрительскими симпатиями и претендовал на звание лучшего в матче, когда парировал пенальти, назначенный в его ворота. Но, к сожалению, игровая партитура встречи хеппи-энда для белорусов в качестве одного из сюжетных элементов не содержала. Совершеннейший развал оборонительных порядков наших соотечественников в концовке матча привел к плачевным результатам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Бельгийцы сначала выровняли положение дел, а затем скоренько, под шумок, и вырвали победу – 3:2.

А неуверенную игру своих подопечных в обороне Валентин Михеев уже по окончании турнира назовет главной проблемой нынешней юношеской сборной.

Валентин Михеев, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-17):

Хорошая пища для размышлений. Мы уже на 100% знаем сильные и слабые стороны. Вот оборона, которую мы будем укреплять. Но, скажем так, еще четырех защитников даже такого уровня тяжело найти в республике. Мы уже пробуем.

Хотя на этом турнире позитивный момент нашли. Нашли хорошего правого защитника. Будем его и дальше привлекать. Он за две игры очень хорошо себя зарекомендовал.

В последнем поединке группового этапа против финнов только победа позволяла белорусам финишировать вторыми в группе и попытаться взять хотя бы бронзовые награды. Путевку в финал к тому моменту уже прибрали к рукам бельгийцы.

На сей раз хозяйские защитные бастиона отработали без сбоев, но, при этом, в холостую провели встречу и мастера линии нападения. Совершенно сбился прицел у одного из лучших бомбардиров группового этапа Павла Савицкого, а его партнеры по атаке подменить товарища на голеодорском посту не сумели. В итоге с сухими нулями на табло соперники разошлись, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Каждый решать свои задачи: финны – бороться за третье место, белорусы – сражаться за престиж в противостоянии с южными соседями, украинцами, так как поединок за пятое место существенного турнирного значения уже не имел.

Не очень понятно что в последний момент произошло с неуступчивой белорусской сборной, по ходу группового этапа проигравшей лишь будущим финалистам, но в противостоянии с жовто-блакитными подопечные Валентина Михеева выглядели статистами и потерпели разгромное поражение – 1:6.

Ложкой меда в бочке дегтя оказался точный удар Глеба Рассадкина по истечении получаса игрового времени. Хотя качества игры, по признанию главкома сборной, горького привкуса у него не оставило.

Валентин Михеев, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-17):

Этой команде Украины мы проигрывали полгода назад с таким же счетом. Но качество игры, если сравнивать, – это небо и земля. Там, действительно, команда Украины была нас выше на две головы, сильнее, мощнее во всех компонентах.

Да, здесь счет такой, но это те ошибки, над которыми мы, как тренеры сборной, не успеваем просто работать. Технический брак – в этом проблема.

Время исправить недостатки и подтянуть общий уровень у тренерского штаба еще есть. Барьер элитного раунда квалификации чемпионата Европы команда Валентина Михеева будет пытаться преодолеть в конце марта. К слову, в соперниках по группе у наших юниоров Франция, Норвегия и Грузия.

За два подготовительных месяца белорусы еще успеют опробовать силы на сверстниках из Турции и Венгрии, которые также имеют прописку в элитной квалификационной компании. Хочется верить, что главные победы у этих ребят еще впереди.

А викторию на белорусском предсезонном турнире разыграли в финальном поединке футболисты Сербии, будущие хозяева юношеского Евро, и Бельгии, по признанию специалистов, объективно сильнейшей команды соревнований. Предсказать триумфатора накануне решающего сражения было довольно трудно даже для опытнейших специалистов.

Геннадий Невыглас, председатель Ассоциации БФФ:

Я даже затрудняюсь спрогнозировать. Сербия сильна, мне кажется, такой компактной, командной игрой, а в команде Бельгии каждый играет индивидуально, но он почти звезда. Не знаю, что в итоге победит.

Индивидуальное мастерство футболистов из страны Бенилюкса в итоге взяло верх, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Бельгийцы трижды по ходу финальной встречи поразили ворота соперника и, пропустив лишь однажды, праздновали итоговую победу – 3:1. А игрок победителя Никола Шторм отличился еще и индивидуально: он был признан лучшим на турнире.

Состязания завершились. Через год футбольный манеж, несомненно, снова соберет под своими сводами юных мастеров игры № 1. Турнир, быть может, станет еще более представительным и важным, а самое главное – более успешным для хозяев. Ведь нынешний розыгрыш удовлетворения результатами ни тренерскому штабу, ни руководству белорусского футбола не принес.

Хотя председатель отечественной Федерации Геннадий Невыглас, подводя итоги форума, отметил, что главная задача турнира – предоставление соревновательной практики. А победные результаты еще придут.

Геннадий Невыглас, председатель Ассоциации БФФ:

Семь лет назад, замышляя подобный турнир, мы рассчитывали на то, что в эти зимние месяцы нет каких-то солидных соревнований. А с весны начинается борьба за финал. Поэтому изначально он планировался как турнир, на котором можно оценить, где мы находимся. И мы максимально много стараемся приглашать команды, которые прошли в элиту.

С точки зрения выступления нашей команды, наверное, какая-то неудовлетворенность результатом есть. Но, с другой стороны, мне кажется, нашим ребятам тоже полезно убедиться в том, что там команд меньше уровнем не будет. Поэтому, я думаю, тренерский штаб сделает выводы.

Но, как я говорил, и как говорили специалисты, молодой тренерский штаб не подвел команду к турниру. Я думаю, два месяца отпуска, которые были, негативно сказались. А за сбор они не подвели к той готовности. И мы убеждены, что у нас команда может показывать совершенно другие результаты.

Еще есть два месяца, три сбора. Все, я думаю, будет реализовано.