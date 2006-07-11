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Итальянские футболисты вернулись на родину с Кубком мира

11 июля 2006 11:01
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В Италии больше суток праздновали победу национальной команды в чемпионате мира по футболу 2006 года. Празднования затянулись еще и потому, что сборная Италии вернулась домой только в понедельник ближе к вечеру. По соображениям безопасности и чтобы не нарушать работу гражданских аэропортов, было принято решение посадить самолет с футбольной командой на военном аэродроме. Но даже на этот закрытый аэродром сумела попасть многочисленная толпа болельщиков, желающая первыми увидеть Кубок мира на итальянской земле.

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