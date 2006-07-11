Итальянские футболисты вернулись на родину с Кубком мира

В Италии больше суток праздновали победу национальной команды в чемпионате мира по футболу 2006 года. Празднования затянулись еще и потому, что сборная Италии вернулась домой только в понедельник ближе к вечеру. По соображениям безопасности и чтобы не нарушать работу гражданских аэропортов, было принято решение посадить самолет с футбольной командой на военном аэродроме. Но даже на этот закрытый аэродром сумела попасть многочисленная толпа болельщиков, желающая первыми увидеть Кубок мира на итальянской земле.