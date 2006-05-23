Исполком федерации хоккея поводит итоги

На заседании исполкома федерации хоккея Беларуси были подведены итоги выступления юношеской и национальных сборных в этом году, заслушаны отчеты наставников этих команд - Василия Панкова и Эдуарда Занковца соответственно, который держал ответ вместо отбывшего на родину Глена Хэнлона.

Президент федерации Владимир Наумов озвучил предложение, согласно которому у руля национальной сборной останется канадский специалист, работу с <молодежкой> продолжит Эдуард Занковец, а руководство юношеской командой со следующего сезона примет Владимир Цыплаков. Противников этому решению в зале не нашлось.

Затем исполком утвердил регламент и календарь розыгрыша Кубка Беларуси, который состоится в августе. По результатам однокругового турнира десятка команд определит двух лучших, которые в двухматчевом финале (дома, на выезде) выявит победителя. Со следующего года сильнейшая лига чемпионата Беларуси получит название Экстра-лига.

Схема турнира останется прежней. Несколько изменится лишь состав участников. Отказ пришел от руководства лиепайского <Металургса>. Вместо него в борьбу вступит жлобинский <Металург>. Открыт вопрос по поводу киевского <Сокола>, руководство которого попросило федерацию подождать до 12 июня. За это время украинцы собираются решить вопрос финансирования команды. С нового сезона ужесточится лимит на легионеров. В заявке на матч их не должно быть более пяти. А вот наличие в составе молодых хоккеистов необязательно. Дозаявки разрешены только в трансферные окна, предусмотренные международной федерацией хоккея. Последнее из них закроется 14 февраля. Чемпионат возьмет старт в сентябре, а седьмой поединок финальной серии, если он, конечно, понадобится, состоится 31 марта.