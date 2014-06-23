Испания разгромила Австралию (3:0), но обе команды покидают ЧМ-2014 по футболу

ЧМ-2014 по футболу. В третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете «В» встречаются Испания и Австралия.

Ни для одной из команд исход этого матча ни на что не влияет. Путевки в 1/8 уже завоевали сборные Нидерландов и Чили.

Действующие чемпионы Европы и пока еще чемпионы мира испанцы проиграли оба своих предыдущих матча и уже потеряли все шансы на выход в плей-офф. Сборная Австралии тоже на выход из квартета претендовать не может.

Положение в группе «В» перед последним туром:

1. Нидерланды — 6 очков (разница мячей 8:3)

2. Чили — 6 (5:1)

3. Австралия — 0 (3:6)

4. Испания — 0 (1:7)

Для испанцев эта встреча - последняя возможность показать, что сборная еще способна побеждать.

Матч начался в 19.00 по белорусскому времени 23 июня.

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Вялотекущее прошла игра в первом тайме, команды создали буквально один-два мало-мальски опасных момента. Сильно мешают помарки - у обеих команд их огромное количество.

Но испанцы оказались куда удачливее в атаке и смогли открыть счет в матче. На 36-ой минуте Давид Вилья отправляет мяч в левый угол ворот Мэтью Райана.

1:0 в пользу Испании

Во втором тайме на 69-ой минуте Андрес Иньеста исполнил восхитительную передачу на левый край штрафной, и Фернандо Торрес, обманув голкипера, послал мяч мимо голкипера, но очно в створ ворот. Эффектная получилась комбинация!

2:0 ведет Испания по ходу второго тайма

У австралийцев остается совсем не много времени. Но ничего у них по-прежнему не получается.

После классной передачи мяча «парашютом» на правый край штрафной, на 82-ой минуте Хуан Мата технично послал снаряд между ног голкиперу! Похоже, сборная Испании напоследок решила разгромить противника.

3:0 - победа Испании!

Коллектив Висенте дель Боске не оставил никаких шансов сопернику.

Таким образом, испанцы на мажорной ноте завершают выступление на мировом первенстве, но вряд ли это утешит их болельщиков.

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!