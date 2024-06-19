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«Ислочь» и «Торпедо» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

19 июня 2024 12:11
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«Ислочь» и «Торпедо» легко вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ислочь» и «Торпедо» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу-1

Коллектив из пристоличья не оставил никаких шансов представителю первой лиги – «Локомотиву» из Гомеля. «Волки» забили два мяча в первые 45 минут и завершили разгром во втором тайме, отличившись еще трижды. Во втором противостоянии вечера жодинское «Торпедо» также на классе прошло «Молодечно». Здесь счет не разгромный, но тоже крупный – 2:0.

Сегодня, 19 июня, в расписании национального Кубка также две дуэли.

# Футбол Беларуси

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