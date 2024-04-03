Ирина Шиманович выбыла из борьбы в одиночном разряде на теннисном турнире в Боготе

Ирина Шиманович выбыла из борьбы в одиночном разряде на теннисном турнире в колумбийской Боготе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче первого круга белоруска проиграла седьмой сеяной – немке Лауре Зигемунд со счетом 6:7, 5:7. Наша теннисистка продолжит выступление в парном разряде – она будет играть в дуэте с мексиканкой Ренатой Сарасуа. Тем временем, определилась соперница Виктории Азаренко на турнире категории 500 в американском Чарльстоне. В поединке второго раунда она сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.