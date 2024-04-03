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Ирина Шиманович выбыла из борьбы в одиночном разряде на теннисном турнире в Боготе

03 апреля 2024 11:35
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Ирина Шиманович выбыла из борьбы в одиночном разряде на теннисном турнире в колумбийской Боготе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Шиманович выбыла из борьбы в одиночном разряде на теннисном турнире в Боготе-1

В матче первого круга белоруска проиграла седьмой сеяной – немке Лауре Зигемунд со счетом 6:7, 5:7. Наша теннисистка продолжит выступление в парном разряде – она будет играть в дуэте с мексиканкой Ренатой Сарасуа. Тем временем, определилась соперница Виктории Азаренко на турнире категории 500 в американском Чарльстоне. В поединке второго раунда она сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

# Теннис # Виктория Азаренко

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