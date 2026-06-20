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Ирина Шиманович не сумела выйти в финал турнира в Ноттингеме

20 июня 2026 17:39
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Ирина Шиманович не сумела выйти в титульное противостояние турнира категории 250 в британском Ноттингеме в парном разряде. Наша спортсменка выступает в тандеме с Марией Козыревой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке 1/2 финала белорусско-российский дуэт встречался с японкой Сюко Аояма и Хао-Чин Чань из Тайваня. Первый сет проходил в остром соперничестве и завершился в пользу Ирины и ее напарницы, во второй партии оппонентки взяли реванш. Они же были сильнее и на супертай-брейке. Поражение с результатом 7:5, 1:6, 8:10. Встреча длилась 1 час 40 минут. Козырева и Шиманович совершили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из 13.

# Теннис

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