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Ирина Курочкина вышла в четвертьфинал ЧМ по борьбе

16 сентября 2025 12:35
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В Загребе набирает ход чемпионат мира по борьбе. Сегодня, 16 сентября, путь к наградам начали две белоруски, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

В весовой категории до 57 килограммов серебряный призер Олимпийских игр Ирина Курочкина не оставила шансов представительнице Польши Магдалене Глодек. В одной восьмой финала соперницей белоруски стала Болартуя Хурелху из Монголии и Курочкина вновь одержала победу. В весе до 50 килограммов Наталья Варакина в квалификации победила Анкуш из Индии. А в 1/8 уступила представительнице Монголии Мунхнар Бьямбасурен.

# Борьба

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