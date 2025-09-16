Ирина Курочкина вышла в четвертьфинал ЧМ по борьбе

В Загребе набирает ход чемпионат мира по борьбе. Сегодня, 16 сентября, путь к наградам начали две белоруски, сообщили в программе «СТВ-спорт».

В весовой категории до 57 килограммов серебряный призер Олимпийских игр Ирина Курочкина не оставила шансов представительнице Польши Магдалене Глодек. В одной восьмой финала соперницей белоруски стала Болартуя Хурелху из Монголии и Курочкина вновь одержала победу. В весе до 50 килограммов Наталья Варакина в квалификации победила Анкуш из Индии. А в 1/8 уступила представительнице Монголии Мунхнар Бьямбасурен.