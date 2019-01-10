Ирина Кривко заняла 5-е место на этапе Кубка мира в Оберхофе

Новости Беларуси. В немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первой стала итальянка Лиза Виттоцци. Дополнили пьедестал француженка Анаис Шавалье и шведка Ханна Оберг. Лучшей из белорусок стала Ирина Кривко. Она заняла пятое место.
Также баллы в женский Кубок наций нашей команде принесли Динара Алимбекова и Ирина Кручинкина. 11 января состоится мужской спринт на 10 километров.
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