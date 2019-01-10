Ирина Кривко заняла 5-е место на этапе Кубка мира в Оберхофе

Новости Беларуси. В немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первой стала итальянка Лиза Виттоцци. Дополнили пьедестал француженка Анаис Шавалье и шведка Ханна Оберг. Лучшей из белорусок стала Ирина Кривко. Она заняла пятое место.