Ирина Кривко на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Тяжёлая такая трасса, приходится везде работать»

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону продолжается в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Очень переживаю за это, контролирую». Александр Лукашенко проверил готовность «Раубичей» к ЧЕ Уже определились участники финальных гонок в суперспринте. Среди них семь белорусских биатлонистов. Какие результаты показали наши спортсмены? И каковы перспективы в этой дисциплине у нашей сборной? За развитием событий следит Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Специалисты работали несколько дней, делали так, чтобы трасса для спортсменов была максимально комфортной. Прошел даже слух, что тут работали не только днем, но и ночью.

Качество трассы отметили и международные наблюдатели, и сами спортсмены. Конечно, они говорят, что бывали трассы лучше, но в существующих условиях, подобная трасса – лучшее, что может быть. Наши спортсмены представлены в максимальном количестве – у нас расширенная квота как у хозяев турнира.

Ирина Кривко, олимпийская чемпионка по биатлону:

Тяжелая такая трасса, приходится везде работать, отдыхать негде. Домой, конечно, вернуться приятно. Но понимаю, что состояние не совсем такое свежее. Но, тем не менее, интересно выступить дома. Всегда приятно даже немножко погулять по городу, потому что у нас все перемещения – с одной деревни в другую. Было достаточно приятно прогуляться по Минску.