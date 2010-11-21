И.о. генерального директора ХК «Динамо-Минск»: Хотелось бы укрепить нашу команду белорусскими игроками

На вопросы корреспондента телекомпании «Столичное телевидение» ответил и.о. генерального директора ХК «Динамо-Минск» Алексей Торбин.

Корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»: Кого еще планируете пригласит в «Динамо»?

Алексей Торбин: Хотелось бы укрепить нашу команду белорусскими игроками. Не хотелось бы называть фамилии тех, кто, возможно, войдет в стан команды.

Даже если мы говорим о приобретении новых игроков, мы должны думать о том, кого они заменят и вместо кого они будут выступать. Просто набирать игроков, которые будут сидеть на лавке запасных и не играть, – это, я считаю, не наш подход.

Корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»: Раскройте детали контракта Петра Сикоры.

Алексей Торбин: Мы не афишируем зарплаты хоккеистов, не афишируем бюджет. Мы подписали с ним контракт, вели с ним переговоры. Хочу сказать, что мы удовлетворены достигнутыми соглашениями. Единственное, на что могу вам открыть завесу тайны, это то, что когда мы приглашали игрока, у нас были сомнения касательно его травмы.

Петер Сикора пообещал, что если он получит травму, он покинет клуб по собственному заявлении. Хотя это в контракте не предусмотрено.

Корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»: Когда ожидать появления в «Динамо» Михаила Стефановича?

Алексей Торбин: С «Торонто» мы договорились. Клуб отпускает этого игрока. Договорились также на счет его контрактных условий, на которых он будет выступать в «Динамо».

В отношении приглашения Стефановича мы взяли небольшую паузу. Не хотелось бы сейчас объяснять, почему мы взяли эту паузу. Но, я думаю, что в ближайшие две недели мы примет окончательное решение по его приглашению в состав команды.

Корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»: Почему расторгли соглашение с «Шахтером»?

Алексей Торбин: Конфликта у нас никакого не было. Было подписано соглашение перед началом сезона. В соответствии с ним, мы имеет право откомандировать любого игрока в команду, с которой подписано у нас это соглашение. В данном случае это был «Шахтер». И когда мы отправляем туда игрока, а «Шахтер» нам говорит, что это им не выгодно, тогда ставим вопрос о расторжении соглашения о сотрудничестве.

С руководством «Юности» мы встречались. И они оказались не против, чтобы мы им отправляли игроков. Нас это устраивало. Мы подписали с командой соглашение.

Пример тому – Кочетков. Мы отправили его в фарм-клуб. Он там играет, и не исключено, что если он будет прогрессировать, то мы его обратно вызовем в команду.

Корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»: Каковы планы клуба относительно игроков, выступающих в «Минских зубрах»?

Алексей Торбин: В этой международной паузе мы порядка 10 игроков взяли из «Минских зубров» на тренировку нашей команды. Однако мы изначально понимали, что им выступать в КХЛ еще рано, хоть они и прогрессируют в МХЛ. Они должны пройти определенный этап игр в экстралиге.

Мы как-то будет решать этот вопрос. И я настаиваю на том, чтобы в экстралиге появился клуб, в котором 15-20 игроков были бы выпускниками нашего МХЛ.