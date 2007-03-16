Президенту ФИФА вручили Орден за вклад в развитие международного олимпийского движения. Йозеф Блаттер в свою очередь наградил премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского официальной медалью ФИФА.

Одной из основных тем визита гостя - инвестиции в белорусский футбол. По линии программ технической и финансовой поддержки ФИФА этот вид спорта в Беларуси получает значительную помощь. Только с 1999 года она составила 2 миллиона долларов. Часть из этой суммы идёт на подготовку сборных команд и участие в международных соревнованиях. Кроме того, за счёт этих средств финансировалось строительство Футбола.

"Я благодарен вам за то внимание, которое оказывает ваше государство развитию футбола. Беларусь получила признание на международной футбольной арене. Кроме того, мы уже готовы позаимствовать у вас некоторые нововведения. Например, ваш лимит на легионеров, его вполне резонно применить и на международном уровне", - сказал президент ФИФА Йозеф Зепп Блаттер.