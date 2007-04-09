Интрига в гонке за первенство на Чемпионате Европы обостряется

В прошедший уик-энд в сильнейших чемпионатах Европы по футболу по традиции были сыграны матчи очередных туров.

Лидеры ведущих первенств, за исключением немецкого, потеряли очки и сильно обострили интригу в гонке за чемпионство.

Барселона первой открыла игровую программу 29 тура Чемпионата Испании и задала тон дальнейшим поединкам с участием Севильи и Реала. Каталонцы наведались в гости к Сарагосе, провели один из худших поединков в сезоне и минимально проиграли. На 52 минуте Диего Милито забил единственный гол в ворота Виктора Вальдеса и вывел свою команду на лигочемпионскую четвертую строчку в турнирной таблице. Случилось это и благодаря выездной осечке Валенсии на поле Атлетика из Бильбао.

Тем временем не сумела воспользоваться ситуацией Севилья, имевшая шанс перебраться на первое место, - но в итоге довольствовалась нулевой ничьей с Расингом. Зато тут как тут в двух очках от Барсы оказался мадридский Реал. Галактикос на Сантьягу Бернабеу принимали середняка первенства Осасуну и на классе добыли необходимые три очка, воспользовавшись любезно предоставленной защитой соперника моменты. Королевский клуб вывел вперед на 24 минуте Рауль, а снял все вопросы о победителе Робиньо за 10 минут до финального свистка. 2:0.

Таким образом, в турнирной таблице испанской примеры плотность в верхних рядах и любопытнейшая финишная прямая. Уже в следующем туре Валенсия примет Cевилью.

ФУТБОЛ. Чемпионат Испании



1. БАРСЕЛОНА 29 56



2. СЕВИЛЬЯ 29 55



3. РЕАЛ 29 54



4. САРАГОСА 29 50



5. ВАЛЕНСИЯ 29 50

Тем временем на Апеннинах пока без пяти минут чемпион Интер расписывал нулевую ничью с Реджиной, Рома, Лацио, Милан и Палермо решали свои задачи о попадании на пьедестал. И решали за редким исключением весьма успешно. Рома между противостояниями с Манчестер Юнайтед нанесла успешный визит Катании. Наставник римлян Лучано Спаллетти дал отдохнуть ключевым игрокам атаки и ничуть об этом не пожалел - по голу на свой счет записали резервисты. На 37 минуте отличился Франческо Тавано, а под занавес встречи еще раз о себе напомнил герой прошлой недели Мирко Вучинич - 2:0 в итоге.

Милан переиграл Эмполи, на счету Роналдо гол и результативная передача, Лацио был сильнее Мессины, а вот Палермо уступил Кальяри. Добилась победы Парма Виталия Кутузова, правда, белорус в игре не участвовал.

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии

31 тур



МИЛАН - ЭМПОЛИ 3:1



АТАЛАНТА - КЬЕВО 1:0



ФИОРЕНТИНА - АСКОЛИ 4:0



ЛАЦИО - МЕССИНА 1:0



ПАЛЕРМО - КАЛЬЯРИ 1:3



ПАРМА - ЛИВОРНО 1:0



РЕДЖИНА - ИНТЕР 0:0



САМПДОРИЯ - ТОРИНО 1:0



СИЕНА - УДИНЕЗЕ 2:2

В английской премьер-лиге Манчестер Юнайтед прервал свою 7-матчевую победную серию в гостях у Портсмута и подарил шанс лондонскому Челси в борьбе за "золото" чемпионата. Команда сера Алекса Фергюсона может в этом винить только себя, столкнувшись с массированной обороной хозяев и наткнувшись на вдохновенную игру голкипера Джеймса. Манкунианцы дважды пропустили и только однажды забили гол (в исполнении О Ши). Однако это, впрочем, ничего уже кардинально не изменило. Хозяева к тому времени вели в счете 2:0 - отличился Тэйлор в середине тайма, а затем преимущество Портсмута упрочил Рио Фердинанд, поразивший собственные ворота. 1:2 - поражение МЮ.

А этим тут же воспользовался Челси, на Стэмфорд Бридж минимально переигравший Тоттенхэм - победный мяч на счету Рикарду Карвальо.

Команда Жозе Моуриньо таким образом подобралась до первого места на расстояние одной победы, и в предстоящих турах можно будет наблюдать за увлекательной заочной дуэлью аристократов и красных дьяволов.

ФУТБОЛ. Чемпионат Англии

33 тур

1. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 32 78



2. ЧЕЛСИ 32 75



3. ЛИВЕРПУЛЬ 32 60



4. АРСЕНАЛ 31 55

Тем временем 9 апреля прошли некоторые матчи 33 тура. Обратим внимание на лондонский Арсенал Александра Глеба - подопечные Арсена Венгера переживают нынче не лучшие времена. В субботу они уступили Вест Хэму 0:1, а сейчас на выезде не совладали с Ньюкаслом.



Далее у нас Чемпионат Германии. Здесь также продолжается напряженная борьба за серебряную салатницу. Очередной тур, правда, прошел под знаком квартета лидеров - все добились побед.

Вердер минимально на своем поле переиграл Нюрнберг. Наставник хозяев Томас Шааф угадал с заменой, выпустив за 20 минут до конца встречи Маркуса Розенберга, и тот всего через пять оборотов минутной стрелки, после появления на поле, забил единственный в этом матче гол. Заметим, что в заявку Вердера было включено всего здоровых 16 футболистов.

Самым результативным в туре выдалось свидание Гамбурга и Штутгарта. Гости, не покидающие надежд выиграть чемпионат, провели один из лучших поединков в сезоне и прервали 7-матчевую беспроигрышную серию северян. Уже к получасу игры мяч трижды влетал в ворота Гамбурга. Что любопытно - штутгартцы все мячи забили головой. В первом тайме отличились Какау, Хедира и Хильберт. В дебюте второй половины счет сделал разгромным Мейра. 4:0 - в пользу гостей. Только после этого подопечные Армина Фе успокоились и даже великодушно позволили Гамбургу скрасить перед своими болельщиками впечатление от провального матча. Хильдебранта по разу успели огорчить Яролим и бывший московский армеец Олич. 4:2 - в итоге.

Бавария тем временем переиграла на выезде Ганновер 2:1, а лидер чемпионата Шальке-04 праздновал победу над Боруссией из Менхенгладбаха 1:0. В турнирной таблице радующая глаз лесенка команд с интригующими ступеньками в два очка.

ФУТБОЛ. Чемпионат Германии

28 тур

1. ШАЛЬКЕ 04 28 56



2. ВЕРДЕР 28 54



3. ШТУТГАРТ 28 52



4. БАВАРИЯ 28 50