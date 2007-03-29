Иногда они возвращаются. Владимир Каминский снова в школе

Несмотря на весенние каникулы ребятам из поселка Большевик под Минском сегодня все-таки пришлось посетить родную среднюю школу. Правда, повод был радостный - встреча с олимпийским чемпионом велогонщиком Владимиром Каминским.

Владимир Каминский приехал в среднюю школу поселка Большевик не с пустыми руками. Олимпийский чемпион привез ребятам подарки: футбольные мячи и экипировку, приобретенные на свою собственную, наверное, не самую большую, пенсию. Компанию прославленному велогонщику составили представители спорткомитета Минского района, которые презентовали школьникам новенькие роликовые коньки. Впрочем, чиновники ребят интересовали постольку-поскольку. Все вопросы оказались обращены к олимпийскому чемпиону, с биографией которого многие, как оказалось, неплохо знакомы. Владимира Владимировича это только порадовало.

Ребята не только засыпали олимпийского чемпиона заковыристыми вопросами, но и поучаствовали во время импровизированной спортландии в добром десятке самых разных конкурсов. А команда-победитель получила из рук знаменитого земляка-чемпиона симпатичный кубок. Возможно, для кого-то из ребят - первый приз в их долгой спортивной карьере.