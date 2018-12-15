Илья Шиманович поборется за медаль чемпионата мира по плаванию

Новости Беларуси. Илья Шиманович выступит в финале чемпионата мира по плаванию на короткой воде (соревнования проходят в китайском Ханчжоу), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 декабря в полуфинале на дистанции 50 метров брассом наш спортсмен показал четвертый результат и 16 декабря поборется за медаль в решающем заплыве.