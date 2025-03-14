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Илья Протас набрал три очка в матче регулярного чемпионата хоккейной лиги «Онтарио»

14 марта 2025 13:05
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Илья Протас набрал три очка в матче регулярного чемпионата хоккейной лиги «Онтарио» и был признан первой звездой встречи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А клуб, за который он выступает, «Виндзор», дома обыграл «Су-Сен-Мари» – 6:3. Белорусский форвард провел матч в центре первого звена. Нападающий сначала дважды ассистировал партнерам по команде, а затем забросил и сам на 44-й минуте. Также Протас 8 раз бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности +3. Илью признали не только лучшим в этом поединке, но и игроком дня во всей лиге. Со старта сезона в активе белоруса 115 баллов. Он входит в топ-5 бомбардиров текущего розыгрыша.

# Хоккей

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