Прямой эфир

IIHF заявила об отмене шести международных турниров из-за коронавируса

03 марта 2020 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Международная федерация хоккея заявила об отмене шести мартовских международных турниров в связи с распространением коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

IIHF заявила об отмене шести международных турниров из-за коронавируса-1

У мужчин будет отменено проведение юниорских чемпионатов мира U18 в группах А и В второго дивизиона, а также в группах А и В третьего дивизиона.У женщин отменены мировые первенства среди группы В первого дивизиона и группы А второго дивизиона. Все турниры были запланированы на март и начало апреля.

Глава Еврокомиссии: риск заболеть коронавирусом возрос до «высокого»

По этой же причине под угрозой проведение взрослого чемпионата мира в Швейцарии, который должен состояться с 8 по 24 мая.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за коронавируса этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
02 марта 2020 21:10

Из-за коронавируса этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Международный турнир по гандболу на призы С.Мироновича проходит в Минске
02 марта 2020 16:01

Международный турнир по гандболу на призы С.Мироновича проходит в Минске

Александр Бут-Гусаим: «Динамо» должен стать как спортивным центром Минска, так и местом отдыха и развлечений
02 марта 2020 15:59

Александр Бут-Гусаим: «Динамо» должен стать как спортивным центром Минска, так и местом отдыха и развлечений