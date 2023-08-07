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II Игры стран СНГ. В Могилёве стартовал второй день соревнований по стрельбе из лука

07 августа 2023 07:59
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Новости Беларуси. В Могилеве стартовал второй день состязаний по стрельбе из лука. В них участвуют спортсмены из 9 стран. Областной центр – лидер по развитию этого олимпийского вида спорта в Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Игры стран СНГ. В Могилёве стартовал второй день соревнований по стрельбе из лука-1

Местные ребята не раз завоевывали медали на международных аренах. Больше половины национальной команды это могилевчане. К спортивным Играм стадион «Спартак» заметно преобразился, здесь обновили фасад, трибуны, заменили легкоатлетические дорожки и установили новое табло. Гости уже отметили, что соревнования организованы на высочайшем уровне.

II Игры стран СНГ. В Могилёве стартовал второй день соревнований по стрельбе из лука-4

Николай Марусов, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука:
То, как встречали гостей, они были в восторге, говорили, что никогда у них в жизни такого не было: хлеб, соль, каравай, игрушки, подарки от организаторов. Все в восторге, всем приятно, все довольны.

II Игры стран СНГ. В Могилёве стартовал второй день соревнований по стрельбе из лука-7

За происходящим на спортивных аренах мы будем пристально следить на протяжении дня в информационных выпусках. За предыдущие два дня соревнований наши спортсмены завоевали 50 наград и Беларусь занимает второе место в общекомандном медальном зачете.

# Игры стран СНГ # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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