II Игры стран СНГ. В Могилёве стартовал второй день соревнований по стрельбе из лука

Новости Беларуси. В Могилеве стартовал второй день состязаний по стрельбе из лука. В них участвуют спортсмены из 9 стран. Областной центр – лидер по развитию этого олимпийского вида спорта в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные ребята не раз завоевывали медали на международных аренах. Больше половины национальной команды это могилевчане. К спортивным Играм стадион «Спартак» заметно преобразился, здесь обновили фасад, трибуны, заменили легкоатлетические дорожки и установили новое табло. Гости уже отметили, что соревнования организованы на высочайшем уровне.

Николай Марусов, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука:

То, как встречали гостей, они были в восторге, говорили, что никогда у них в жизни такого не было: хлеб, соль, каравай, игрушки, подарки от организаторов. Все в восторге, всем приятно, все довольны.