Игры СНГ. Сборная Беларуси U-19 по мини-футболу всухую обыграла команду Азербайджана

Новости Беларуси. На I Играх стран СНГ в Казани сборная Беларуси U-19 по мини-футболу записала на свой счет первую победу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В групповом раунде наши ребята смогли убедительно переиграть сверстников из Азербайджана со счетом 6:0.

В полуфинал выйдут по две лучшие дружины из каждой группы, а финал и матч за бронзовые награды состоятся 11 сентября.