Прямой эфир

Игры СНГ. Сборная Беларуси U-19 по мини-футболу всухую обыграла команду Азербайджана

07 сентября 2021 21:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На I Играх стран СНГ в Казани сборная Беларуси U-19 по мини-футболу записала на свой счет первую победу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игры СНГ. Сборная Беларуси U-19 по мини-футболу всухую обыграла команду Азербайджана-1

В групповом раунде наши ребята смогли убедительно переиграть сверстников из Азербайджана со счетом 6:0.

В полуфинал выйдут по две лучшие дружины из каждой группы, а финал и матч за бронзовые награды состоятся 11 сентября.

# Футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеист Сергей Костицын подписал контракт с румынским клубом «Чиксереда»
07 сентября 2021 21:41

Хоккеист Сергей Костицын подписал контракт с румынским клубом «Чиксереда»

Игры СНГ. В шестой день соревнований белорусские самбисты выиграли семь медалей
07 сентября 2021 20:56

Игры СНГ. В шестой день соревнований белорусские самбисты выиграли семь медалей

Белорусы завоевали 6 медалей на чемпионате мира по гребле среди юниоров и молодёжи
07 сентября 2021 20:29

Белорусы завоевали 6 медалей на чемпионате мира по гребле среди юниоров и молодёжи