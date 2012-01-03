Игры Рождественского хоккейного турнира пройдут во Дворце спорта, Ледовом дворце и Минск-Арене

Новости Беларуси. Минск встречает гостей Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Он пройдет с 4 по 7 января.

На этот раз на ледовой арене встретятся восемь дружин — из Беларуси, Канады, Австрии, Финляндии, Швеции, России, Словении, Чехии. Сегодня начинаются первые тренировки, а завтра — игры. Они пройдут в столице на трех площадках — Дворце спорта, Ледовом дворце и Минск-Арене. Организаторы проводят серьезную подготовку к соревнованиям, тем более, что в 2014 году белорусская столица примет чемпионат мира по хоккею.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

В городе сильно развита серьёзная спортивная инфраструктура, и в последнее время она очень активно развивается. В том числе, и в связи с подготовкой к чемпионату мира 2014 года. Я думаю, что очередной рождественский турнир станет хорошим праздником спорта не только для тех команд, которые приедут в Республику Беларусь, но и для тысяч зрителей, которые ждут этого турнира, тысяч болельщиков, которые придут на эти матчи.

За нашу страну по традиции выступит команда Президента. К слову, за всю историю соревнований белорусы пять раз становились обладателями кубка турнира. Серьезно подготовились и сейчас.

Андрей Асташевич, капитан хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

За неделю до Нового года мы уже собрались игровым составом и проводили тренировки, наигрывали взаимодействие в звеньях. Чтобы найти с партнёрами более-менее оптимальные точки соприкосновения. Команда готова, настрой тоже хороший. Я думаю, что первые игры покажут всё, так что приглашаю болельщиков посмотреть и оценить форму нашей команды.

Сегодня в Минск прибыли словенцы и шведы. Вечером — россияне и финны. А накануне первыми прилетели игроки из Канады. Гости уже провели первую тренировку и погуляли по Минску.

Джеймс Флинн, нападающий команды Канады:

Для нас большая честь быть здесь — Беларусь не только красивая, но и хоккейная страна. Мы знаем, что в хоккей у вас играет даже президент, и это говорит о многом. Мы очень счастливы, что приехали сюда.

Керри Гуле, капитан команды Канады:

Я здесь уже в четвёртый раз, это хорошо организованный турнир. У команд достаточно высокий уровень, особенно у белорусской. Неудивительно, что чемпионат мира по хоккею будет проходить у вас — это хорошая возможность принять не только хоккейные команды, но и журналистов, которые и расскажут всему миру о вашей стране.

Рождественский международный турнир ещё называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских хоккейных команд. Наша столица уже в восьмой раз принимает грандиозное спортивное шоу. Это яркий праздник не только для участников соревнований, но и для болельщиков. Причем он не имеет аналогов на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..