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Игровую программу субботы в рамках Открытого чемпионата Беларуси по хоккею составили 4 матча

19 ноября 2016 19:01
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Новости Беларуси. В завершение хоккейной темы не забудем упомянуть об отечественной Экстралиге. Игровую программу субботы составили четыре матча,

в одном из которых праздновал победу аутсайдер чемпионата – «Брест».

Команда с берегов Буга обыграла дома молодёжку Юрия Файклва – 2:1. «Неман», пропустив первым в Гомеле, сумел ответить четырьмя шайбами и увезти из логова «Рысей» три очка. Также уверенные победы записали на свой счёт жлобинский «Металлург» и «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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