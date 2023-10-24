Игроком дня в КХЛ стал белорусский хоккеист Владимир Алистров

Белорус Владимир Алистров стал игроком дня в КХЛ и попутно остается лучшим снайпером питерского СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он помог «армейцам» обыграть «Локомотив». На счету форварда два броска и оформленный дубль. Он сделал счет равным, а затем отличился победной шайбой. Общая статистика исполнителя впечатляет: в 20 дуэлях у него 19 очков – 7 голов и 12 ассистов.