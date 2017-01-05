Игроки немецкой сборной: В Германии 2 недели после Рождества затишье, а здесь такая веселая атмосфера

Новости Беларуси. Перед тем как выйти на лед, зарубежные участники Рождественского турнира знакомились со спортивной инфраструктурой Минска, делали покупки и селфи на фоне столичных достопримечательностей. А гости из Германии даже дали мастер-класс, обкатав обычную уличную хоккейную коробку, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Беларусь славится спортивными традициями, но и у гостей, приехавших на турнир, есть чему поучиться. Господину Бшайду уже 85, но на скамейку запасных он не собирается, настоящая легенда турнира!

И даже без коньков готов продемонстрировать свой конек на льду. Мастер-класс владения шайбой от самого опытного игрока турнира. За час до игры «старина Эдди», как его ласково называют в команде, вместо разминки обкатывает лед уличной хоккейной коробки. Именно на таких дворовых площадках выросли многие прославленные хоккеисты. А еще часом ранее поделится: ведь как раз такие турниры и прививают любовь к спорту.

Эдуард Бшайд, нападающий команды Германии:

Хоккей – это спорт номер один в Беларуси! И турнир потрясающе организован, поэтому все так охотно приезжают поучаствовать.

Яна Шипко:

И Вы даже не испугались мороза?

Эдуард Бшайд:

Нет, я даже без капюшона! Здесь теплая атмосфера. Собираются хорошие команды.

Яна Шипко:

Каков же секрет Вашего успеха?

Эдуард Бшайд:

Никогда не прекращал занятий спортом, зимой – хоккей, летом – легкая атлетика. И похвально, что в Беларуси много молодежи занимается хоккеем.

Тем временем команда Балкан – новичок турнира – отправилась знакомиться с современной спортивной инфраструктурой столицы.

Харис Мухич, президент Болгарской федерации хоккея на льду:

Я очень впечатлен! Это экономически выигрышный ход, так мудро использовать пространство, что на одной ветке арены можно заниматься тремя разными видами спорта! Грандиозное сооружение.

Увезут южные славяне с собой не только теплые воспоминания и десятки фото. Самое ценное – с белорусским зубром.

Харис Мухич:

Шапка с эмблемой белорусской федерации хоккея. Нам обещали 20, и я подготовился!

В свое время здесь выступали мировые звезды – от Джей Ло до Стинга. Сегодня на сцене для чирлидеров позировали участники турнира.

Юре Внук, нападающий команды Балкан:

Нам удалось побывать на игре, потрясающая атмосфера, и мы наслаждались игрой. «Динамо» выиграло, мы были очень рады. Я не мог и подумать, что тоже буду стоять здесь.

Драгос Иордаче, нападающий команды Балкан:

Замечательный комплекс! Организация турнира четкая, все на очень высоком уровне! Могу от души сказать, что до этого мы не видели ничего подобного. Счастлив, что удалось поучаствовать в этом турнире! Мы здесь как дома!

Сборная команда Балкан автоматически удвоила географию участников турнира. В составе – 8 стран. Есть в этом бонусы и для Беларуси.

Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Республики Беларусь:

Рождественский турнир – это не только праздник хоккея, это и спортивная дипломатия. С людьми общаться, поддерживать связь, улучшать, выстраивать – это большой плюс во всех наших планах по развитию хоккея.

А старожилы турнира – сборная Германии – уже многое видели и пробовали в белорусской столице. На шопинг немецкие хоккеисты отправились с конкретной целью.

Роберт Шеффер, персонал команды Германии:

Два года назад я купил в Минске меховую шапку для сына, он уже вырос и сейчас я ищу новую.

Эльмар Бойгер, нападающий команды Германии:

В Германии 2 недели после Рождества затишье, а здесь такая веселая атмосфера. Семьи с детьми приходят на игру, это для нас необычно. И очень приятно быть здесь в эти праздничные дни.

И, кажется, веселым настроением заразились и сами хоккеисты. Демонстрируя подарки для детей, брутальные парни растают. До цели далековато, но как говорится, главное не победа, а участие.

Дружеская ничья. Но и Эдуард подтвердит – возможность выйти на минский лед на полюбившемся турнире – уже рождественский подарок.