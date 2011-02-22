Игроки ФК «Динамо» (Минск) при полном запрете на общение со СМИ продолжают подготовку к сезону

Минские динамовцы 12 февраля вернулись из теплого и солнечного Кипра, чтобы на недельку окунуться в холодную белорусскую действительность.

Однако низкая температура в нынешних реалиях – не такая уж и большая помеха, потому как столичные команды могут спокойно готовиться к сезону на давно облюбованной синтетике Минского футбольного манежа. Чем, собственно, и занимались бело-голубые на протяжении всей минувшей недели.

Мы не могли упустить возможность пообщаться с главкомом минчан Олегом Василенко, и посетили одну из тренировок динамовцев, на которой Олег Петрович подвел итоги кипрского сбора.

Напомним, столичная команда за время двухнедельного пребывания на острове Афродиты провела пять спаррингов. В четырех матчах были зафиксированы ничейные результаты, а в заключительном одержана победа над сербской «Слободой», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Василенко, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

Сбор прошел хорошо. То, что запланировали, все сделали. Хотелось бы проверить и ребят, и персонал.

Надо отдать должное ребятам, потому что они от игры к игре прибавляли и показывали наилучшие качества во всех аспектах игры. Доволен был, и запомнилась, наверное, последняя игра. Не из-за того, что она оказалась победной, а из-за того, что было более целостное и гармоничное сочетание. Все, о чем мы договаривались, ребята в последней игре к концу сбора выдали в одном матче.

Не в последнюю очередь удовлетворение тренерского штаба минчан прошедшим кипрским сбором объясняется тем, что полноправными игроками команды стали Михаил Афанасьев и Михаил Ковель. Все-таки, за плечами этих по-прежнему молодых ребят есть опыт выступления в российской Премьер-лиге, с которой уже давно считаются в футбольной Европе.

Также на минувшей неделе пополнил ряды динамовцев еще один известный белорусский футболист Вячеслав Глеб, который предпочел вернуться на родину из Китая.

После неудачной попытки заключить контракт с клубом немецкой Бундес-лиги «Хоффенхайм» игрок национальной сборной подписал с минским «Динамо» двухлетнее соглашение.

Олег Василенко, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

Это ребята, которых не надо представлять. Это профессионалы и игроки достаточно высокого уровня. По человеческим качествам они прекрасно влились в наш коллектив.

Я думаю, что с их приходом наша команда станет сильнее.

К сожалению, поговорить с кем-либо из новичков «Динамо» у нас не получилось. И дело тут не в звездной болезни, внезапно сразившей столичных футболистов. Как выяснилось, с недавнего времени по неизвестной для нас причине игрокам минского клуба запрещено контактировать с представителями СМИ без позволения руководителей пресс-службы. Решения, мягко говоря, непонятное, и вызывает разве что ироничную усмешку. Хочется надеяться, что это нелепое табу в «Динамо» отменят и после турецкого сбора игроки смогут общаться с журналистами, а значит, и со своими поклонниками безо всяких препон.

В минувшую субботу «бело-голубые» отправились на средиземноморские берега, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сбор продлиться до пятого марта. И за это время динамовцы планируют провести восемь спаррингов. Первый состоится уже 22 февраля. Соперник – серьезнее и не придумаешь – участник 1/8 финала Лиги чемпионов донецкий «Шахтер».

Также в планах тренерского штаба столичной команды – встреча с представителями российской Премьер-лиги: махачкалинским «Анжи» и краснодарской «Кубанью».