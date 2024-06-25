Игрок сборной Хорватии Модрич стал самым возрастным футболистом, забившим гол в финальном раунде ЧЕ

Когда он открыл счет в матче третьего тура группового этапа с командой Италии, Модричу было 38 лет 289 дней. Тем самым он превзошел достижение экс-полузащитника сборной Австрии Ивицы Вастича, который забил гол в матче «Евро» 2008 года, когда ему было 38 лет и 257 дней.