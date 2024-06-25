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Игрок сборной Хорватии Модрич стал самым возрастным футболистом, забившим гол в финальном раунде ЧЕ

25 июня 2024 14:03
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Полузащитник футбольной сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным футболистом, забившим гол в финальном раунде чемпионата Европы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Игрок сборной Хорватии Модрич стал самым возрастным футболистом, забившим гол в финальном раунде ЧЕ-1

Когда он открыл счет в матче третьего тура группового этапа с командой Италии, Модричу было 38 лет 289 дней. Тем самым он превзошел достижение экс-полузащитника сборной Австрии Ивицы Вастича, который забил гол в матче «Евро» 2008 года, когда ему было 38 лет и 257 дней.

# Футбол

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