Играли девочки до 13 лет. В Минске прошли матчи ДЮБЛ – итоги

Конечно, в их действиях полно брака и сумбура. Но разве стоит винить в этом тех, кто только начинает профессиональную карьеру? У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Но выкладывались на паркете абсолютно все девушки. Просто умения у всех разные. К примеру, гостьи из Могилева сходу прибрали инициативу к рукам. Уже в первой четверти их отрыв достигал более 10 очков.