Играли девочки до 13 лет. В Минске прошли матчи ДЮБЛ – итоги

Новости Беларуси. Очередные матчи в рамках детско-юношеской баскетбольной лиги прошли в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Играли девушки до 13 лет.
Новости Беларуси. Очередные матчи в рамках детско-юношеской баскетбольной лиги прошли в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Играли девушки до 13 лет.
Конечно, в их действиях полно брака и сумбура. Но разве стоит винить в этом тех, кто только начинает профессиональную карьеру? У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Но выкладывались на паркете абсолютно все девушки. Просто умения у всех разные. К примеру, гостьи из Могилева сходу прибрали инициативу к рукам. Уже в первой четверти их отрыв достигал более 10 очков.
Однако представительницы клуба «Минск» рук не опустили и продолжали действовать. Во втором отрезке они мало чем уступали оппоненткам. А вообще, нестабильность, которая присуща подростковому баскетболу, проявлялась на протяжении всего противостояния. И пока на паркете шла борьба за мяч, тренеры разрабатывали голосовые связки.
В итоге докричаться до своих баскетболисток удалось наставнику дружины Могилевской области. Счет 51:29 в пользу гостий столицы. Во вторник, 17 января, пройдут заключительные дуэли третьего тура ДЮБЛ.
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