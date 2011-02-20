Игорь Матушкин, ХК «Динамо» (Минск): Сейчас мы можем только расширить состав белорусами, но усилить реально – нет

Появление нового лица в динамовском руководстве было внезапным и потому обсуждаемым событием. Хорошо нам знакомый по прежнему «Динамо» и сборной Беларуси игрок на долгое время пропал из виду, уехал в Швецию. В этом сезоне Матушкин вернулся было в «Гомель», где помогал Андрею Скабелке, но почти сразу оказался в «Динамо».

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо» (Минск):

С чистого листа. Были какие-то консультации по каким-то игрокам, работе. Скажем, это не работа, а просто общение.

От общения – к конкретной работе. В феврале Матушкина официально назначили спортивным директором клуба, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо» (Минск):

Естественно, это очень интересная работа. Не приехать я не мог. Думаю, что такой шанс нечасто предоставляется.

Далеко не каждый белорусский клуб имеет в штатном расписании эту единицу – спортивный директор. В «Динамо» же следуют международной практике, а мы начинаем разбираться: кто он такой – спортивный директор?

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо» (Минск):

Скажем, как тренер ты работаешь непосредственно с хоккеистами, постановкой игры. А здесь больше наблюдательная функция. Хотя у нас тоже идет хороший процесс обмена мнениями.

От конкретных оценок предшественников новый спортивный директор «Динамо» предсказуемо уклонился. Тем не менее, отметив, что, несмотря ни на что, три года существования минской команды в Континентальной Лиге не прошли даром.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо» (Минск):

В этом и заключается проблема новых клубов, новых лиг. Понятно, вкладываются большие средства. И все хотят видеть результат сегодня. Ни завтра, ни послезавтра. Но опыт НХЛ и европейских лиг показывает, что это длительный процесс. Где-то нужно терпение.

Практический результат работы самого Матушкина увидим и оценим в будущем. Пока его достижение – приглашение Даниэля Корсо, который составил удачную связку с Платтом. А неудача – Юнас Андерсон, который предпочел Минску Казань. Остальное – дело следующего сезона.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо» (Минск):

Не буду говорить за всех, скажу за себя: я уверен, что команда будет, команда будет прогрессировать в будущем. И, естественно, мы рассматриваем все варианты, ищем игроков. Но, в первую очередь, мы смотрим на своих игроков.

Правильно сформировать политику – это одна из основных задач. Куда мы будем двигаться, с чем мы будем работать.

Белорусское направление селекции спортивный директор считает вполне перспективным. Но с известными оговорками.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо» (Минск):

На данном этапе мы можем только расширить состав белорусами, но усилить реально – нет. Но в будущем мы будем расширять состав и повышать конкурентоспособность белорусских хоккеистов.

Работа над созданием команды уже ведется, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Конкретные фамилии пока, естественно, не для широкой публики, но общие направления Игорь Матушкин готов обозначит вполне четко.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо» (Минск):

Костяк команды мы попытаемся сохранить. Другой вопрос – никто не знает, ни я, ни сами хоккеисты, как это будет выглядеть. Потому что здесь могут быть и денежные вопросы. Сможем ли мы бороться за каких-то спортсменов.

Будем искать иностранцев, которые хотят ехать.

Если нужен боец – то боец, если нужен человек, который работает в две стороны и закрывает большой объем работы, – значит такой.

Нужно определить какие позиции нужны для усиления. И много уже обработано. Но это процесс непрерываемый.