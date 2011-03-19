Игорь Кривошлык, МХК «Юность»: Беда белорусского хоккея – выпускников не так много, как хотелось бы

Главный тренер МХК «Юность» подвел итоги выступления команды в сезоне-2010-2011.

Игорь Кривошлык, главный тренер МХК «Юность»:

Думаю, удалось реализовать где-то 60% потенциала, который есть у этих ребят. Многие факторы были как за нас, так и против.

В итоговой турнирной таблице Северо-западного дивизиона «Юность» заняла седьмое место, опередив лишь записных аутсайдеров – питерских «Серебряных львов», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, выступай минчане в дивизионе Поволжья, 68 набранных ими очков хватило бы для выхода в плей-офф.

Игорь Кривошлык, главный тренер МХК «Юность»:

С первого дня существования команды приоритетная задача – подготовка игроков для сборной. Но многие хоккеисты не соответствуют уровню МХЛ, поэтому пришлось по ходу сезона брать легионеров, укрепляться.

Если лидеры атаки клуба (Семочкин, Андрющенко, Лопачук, Левша, Каролик) по-настоящему порадовали болельщиков, то хватало игроков, ничем себя не зарекомендовавших. Косков, Кобус, Конов, Пичуха, Васько и многие другие выступили хуже, чем от них ожидали.

Игорь Кривошлык, главный тренер МХК «Юность»:

Беда белорусского хоккея – выпускников не так много, как хотелось бы.

Ребята постарше, 88-89 год, в этом году более-менее играли, смотрелись в МХЛ, а 91-й год полностью выпал. А те же Артур Абмётка, Лопачук, вернувшийся из Америки Ардашов, были сильнее ребят 91-ого года, хоть сами и родились в 1992. Поэтому они и были в команде. А ребята 91-ого года до чемпионата мира поиграли в команде, а потом перешли в команду «Юниор».

Отдельная для многих болезненная тема – легионеры. Их было пятеро: шведские защитники Бергиус и Карлсон, и латвийские нападающие Керчю, Бобков, Улещенко.

Игорь Кривошлык, главный тренер МХК «Юность»:

Практически оправдали надежды два шведа. Сезон провели ровно. Были у них вначале провальные матчи, но приспособились к режиму тренировок, манере игры. Для них было много нового. А остальные легионеры даже наполовину не использовали того, чего от них ждали.

Белорусский проект в МХЛ запускался, во многом, с расчетом на молодежную сборную. Но команда Олега Микульчика в Бобруйске оформить путевку в элиту чемпионата мира не смогла, уступив латвийским сверстникам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Кривошлык, главный тренер МХК «Юность»:

Задача не выполнена.

То, что МХЛ – это хороший и перспективный проект, где молодежь приобретает хороший опыт, – это однозначно. Это мое личное мнение, видение. Я не согласен с мнением тренера сборной Олега Микульчика, что игроки МХЛ – это не уровень сборной. Потому что, играя даже ребятами, которые старше на год, на два, ни «Зубры», ни мы не смогли попасть в плей-офф.

То, что «Юность» продолжит выступать в МХЛ и в будущем сезоне, ясно. А вот какой будет эта команда и кто ее возглавит – пока секрет.

Игорь Кривошлык, главный тренер МХК «Юность»:

Это решает руководство клуба. Не по адресу вопрос.