Игорь Ковалевич: Верховцов в «Вентспилсе» – это временное явление

Новополоцкий «Нафтан» собралась на запасном поле стадиона «Атлант», чтобы провести тренировку. Лес, заснеженное поле и 20-градусный мороз – такую погоду небесная канцелярия приготовила подопечным Игоря Ковалевича для тренировок.

Сначала – кросс, потом – двусторонняя игра. Футболисты люди закаленные, поэтому с радостью работают при любых погодных условиях.

Александр Дегтерев, ФК «Нафтан» (Новополоцк):

– После отпуска вернулись с хорошим настроением. Давно с ребятами не виделись, обсуждаем, кто как отпуск провел. С новыми надеждами в новый сезон. Всегда приятные ощущения. Поэтому, работаем в охотку. Первая неделя-две тяжело втягиваться, мышцы ломит. Но ничего, главное перетерпеть, это ведь все на пользу идет.

В этом году команда обновилась практически на 40%. Руководство клуба и тренерский штаб приняли волевое решение отказаться от игроков, которым уже за 30 и омолодить состав. Как говорится, все течет, все меняется. Кто-то ушел сам, кого-то попросили. Не может быть команды, которая играет 10 лет в одном и том же составе. Среди покинувших команду, значится капитан – Алексей Белоусов, также, Максим Разумов, Игорь Трухов, Дмитрий Кинтов, Дмитрий Комаровский и Дмитрий Верховцов.

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Нафтан» (Новополоцк):

– Диме надо было выбирать другое продолжение карьеры. Он подписал контракт с латвийским «Вентспилсом». Но я думаю, что это временное явление. У него есть предложения от более серьезных клубов. «Вентспилс» играет в Лиге чемпионов, он обыграл нашего чемпиона БАТЭ. Команду тренирует итальянец, у них всегда высокие задачи. Но я еще раз скажу, не думаю, что Верховцов там останется. «Вентспилс» для него – промежуточный этап. Может, он там проведет полсезона. Латышский клуб единственный из всех, предложил за футболиста конкретную сумму. Остальные, остановились на уровне разговоров. Та сумма, которую «Вентспилс» предложил за Диму, вполне устроила клубное руководство.

Сегодня уже подписан контракт с двумя футболистами молодежной сборной – Артемом Гомелько, прибывшим из «Локомотива», и Михаилом Гардейчуком из пинской «Волны». На просмотр приглашены ребята из дубля, которые наиболее ярко представили команду в минувшем сезоне – это Никита Наумов и Андрей Якимов. Но вопрос с окончательным составом еще остается открытым.

Игорь Ковалевич:

– Нам нужна точечная замена, нужен ключевой игрок, чтобы заменить Диму Верховцова. Немного сожалею о потере Игоря Трухова, ему был предложен новый контракт, но, почему-то, не нашли точек соприкосновения.

Пока «Нафтан» совершенствует совою физическую форму. Серьезная работа начнется в Витебске и Гродно. После этого, команда отправится в Турцию, где встретится в Суперкубке с чемпионом страны – БАТЭ.

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На прошедшей неделе съемочная группа «Столичного футбола» с удовольствием наведалась в Футбольный манеж еще раз (до этого, наша съемочная группа побывала на товарищеском матче ФК «Шахтер» (Солигорск) – ФК «Витебск», – прим. ctv.by), на спарринг гродненского «Немана» и минского «Партизана» (экс-«МТЗ-РИПО», – прим. ctv.by). Итогами этого товарняка больше соперников остались гости. Они победили со счетом 1:0, благодаря голу, забитому потенциальным новобранцем команды – Вадимом Демидовичем.

Олег Радушко, главный тренер ФК «Неман» (Гродно):

– Мы собрались только 11 января и пока что работаем над физической готовностью команды, закладываем, как говорится, фундамент. Поэтому, это была наша первая игра, которую мы сыграли полными составами – 11 на 11. Выиграли – это очень приятно и хорошо.

Межсезонные кадровые потери «Немана» массового характера не имеют. Хотя переход в Солигорск лучшего игрока команды в 2009 году – Ивана Денисевича – и, вероятная потеря опытного Алексея Сучкова, заставляют гродненского главкома кропотливо искать экс-хавбекам достойную замену.

Олег Радушко:

– В принципе, на позицию Сучкова мы нашли Виталия Володенкова – известного у нас в Республике футболиста. На место Ивана Денисевича мы нашли Вейкутиса, который уже играл у нас 1,5 года назад. Сейчас пытаемся еще найти игроков на позицию правого полузащитника и нападающего. Поэтому на сбор были приглашены такие футболисты, как Демидович из Бреста, Гурко из микашевичского «Гранита» и нападающий Захаров, который играет в Москве. Пытаемся найти замену. С остальными ребятами мы заключили контракты. У нас подрастает хорошая молодежь, на которых мы возлагаем большие надежды. Думаю, команда должна быть на уровне.

Подготовку к новому сезону гродненчане продолжат на просторах родной Беларуси. Ближайшие планы у Олега Радушко и его подопечных довольно насыщенные.

Олег Радушко:

– 25 января заезжаем в наш гродненский санаторий-профилакторий «Химволокно» и там проведем очень серьезный двухнедельный сбор. 4 февраля мы уже назначили на нашем искусственном поле товарищескую игру с новополоцким «Нафтаном». В дальнейшем, планируется еще два спарринга. После этого – восстановительная неделя. Потом, с 20 февраля по 6 марта, уедем на специализированный сбор в Турцию. После – кубковые матчи с «Шахтером».

Похоже, столичный «Партизан» станет рекордсменом нынешнего межсезонья среди белорусских клубов по количественным изменениям в составе. Зимой минский клуб покинули фактически все игроки прошлогодней основы. Так что сейчас Людас Румбутис и его ассистенты кропотливо и тщательно строят новую команду, с молодым лицом и амбициозным характером.

Людас Румбутис, главный тренер ФК «Партизан»:

– Мы прошли первый общеподготовительный сбор. Он сегодня завершился товарищеской игрой с «Неманом», который мы проиграли. Естественно, ожидать, чтобы мы что-то сегодня показали, было бы сложно. Потому что мы всего лишь второй раз вышли на искусственное поле, еще не чувствуем объемов и расстояний. Но мне понравилось желание молодых ребят играть. Все более и менее нормально. Это и будет, скорее всего, костяк основной команды. У нас большая ротация основного состава. Эти игроки из дубля. Но они в прошлом году уже работали с основой, помогали. Сегодня эти игроки хотят играть, хотят заявить о себе, мы на этом строим работу.

Впрочем, нынешнее межсезонье обновило не только лицо тракторозаводцев, но и название столичного клуба. С понедельника минский футбольный клуб сменил название с «МТЗ-РИПО» на «Партизан».

Предсезонная подготовка «Партизана» продолжится в последние дни января уже за пределами столицы.

Людас Румбутис:

– С 28 января мы уезжаем на второй сбор в Пинск. Надеемся, что нам уже удастся больше поработать над тактическими моментами, специальной подготовкой займемся в большей степени. Потом, возвращаемся в Минск. Следующий сбор проведем, скорее всего, в Польше. После этого сбора команда будет готова к кубковым играм.