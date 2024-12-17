Игорь Горбенко и Андрей Ковалев пополнили тренерский штаб минского хоккейного «Динамо». Наставники уже отправились с командой на очередной выезд в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горбенко помогал главному тренеру сборной Беларуси Дмитрию Квартальнову на недавнем Кубке Первого канала. А прежде долгое время был его ассистентом в клубах лиги – московском ЦСКА, ярославском «Локомотиве» и казанском «АК Барсе». В бытность игроком он выступал за «Авангард», «Сибирь», «Рубин» и «СКА-Амур».

У одного из самых ярких хоккеистов в истории Беларуси Андрея Ковалева богатая тренерская и игровая карьера. Он защищал и цвета минского «Динамо». Как тренер работал со сборной Китая, возглавлял динамовский фарм-клуб в МХЛ, был наставником юношеской сборной Беларуси. «Зубры» же завершат выездную серию матчами против «Трактора» 18 декабря и «АК Барса» 20-го.