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«Иф ю гив аз э ченс, ФИФА»: после речи Мутко Россия получила чемпионат мира 2018 года

02 декабря 2010 16:41
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Российская федерация получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. 2 декабря об этом решении исполкома ФИФА на официальной церемонии в Цюрихе объявил президент ФИФА Йозеф Блаттер.

22 члена исполкома ФИФА выбрали победителя тайным голосованием. А перед этим страны провели итоговые презентации своих заявок. После ролика о российской заявке последовало выступление министра спорта Российской Федерации Виталия Мутко на ломаном английском. В завершение своей речи министр пообещал выучить английский и разговаривать так же свободно, как глава группы, представлявшей Англию, Джефф Томпсон, сообщает ctv.by со ссылкой на championat.ru.

Видео: выступление Виталия Мутко в Цюрихе во время представления российской заявки на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года.

# Фотофакт

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