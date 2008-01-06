Хоккейный турнир входит в решающую стадию

В столице продолжается четвертый Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь.

Накануне команда Беларуси одержала вторую победу. Наша ледовая дружина уверенно обыграла сборную Швейцарии - 10:1, а команда России выиграла у сборной Украины - 6:4. Сегодня третий день соревнований. Сразу на двух крупнейших ледовых площадках столицы проходят матчи Канада-Швейцария, и Финляндия - Украина.

Вечером в полуфинале встретятся команды России и Германии в ледовом дворце, а во Дворце спорта можно поболеть за наших. Команда Беларуси играет с гостями из Австрии. Оба матча начнутся в 19 часов.

Рождественский турнир в Минске проходит уже в 4-й раз. За хоккейными баталиями следят любители спорта не только в нашей стране, но и за рубежом. В столице собрались команды из восьми стран. Помимо участия в хоккейных матчах гости республики знакомятся с белорусскими достопримечательностями, и не только спортивными.

