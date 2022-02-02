Хоккейный клуб «Нью-Джерси» уступил в очередном матче НХЛ. Как сыграл Шарангович?

Продолжаются матчи в рамках Национальной хоккейной лиги. В одном из них «Нью-Джерси» Егора Шаранговича на своем льду не смогло обыграть «Торонто». Встреча для гостей получилась на удивление легкой: уже в первом отрезке они забросили 4 шайбы. А в последующих 20-минутках только наращивали преимущество, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ворота канадцев оставались запечатанными до третьего тайма, где поразить их удалось после точной передачи Шаранговича. Таким образом белорус смог записать в свой актив ассистентский балл. Исправить ситуацию это не помогло, итоговый счет – 7:1 в пользу «Торонто». Всего наш форвад провел на льду 18 минут и 25 секунд. На его счету 17 очков в 39 встречах нынешнего сезона.