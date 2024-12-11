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ХК «Динамо-Шинник» одержал вторую победу над «Тайфуном» в выездной серии МХЛ

11 декабря 2024 14:35
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Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» вновь одержал победу в рамках выездной серии МХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Во второй раз соперником для бобров стал «Тайфун» из Владивостока. Матч оказался весьма напряженным. Счет открыть удалось лишь к концу первого периода, отличился Илья Лахнов. Однако уже после перерыва хозяева сумели сравнять. Накаленных моментов хватало для обеих сторон, однако поразить ворота соперников так никто и не смог. Основное время закончилось вничью – 1:1. Сильнейший определился в овертайме. Здесь удача улыбнулась «Шиннику». Напомним, для белорусского клуба это шестая победа кряду. Накануне «бобры» также были сильнее «Тайфун» со счетом 5:4.

Следующий матч подопечные Андрея Михалева проведут 14 декабря против «Сахалинских акул».

# Хоккей

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