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Хоккейный клуб «Брест» произвел фурор в Открытом чемпионате Беларуси

23 февраля 2010 13:31
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Хоккейный клуб «Брест» остановился в шаге от победы над минским «Керамином».

Минские хоккеисты повели усилиями Алексея Пермякова, но Александр Федоров равенство восстановил. Он же во втором периоде вывел гостей вперед, однако ответ «Керамина» не заставил себя ждать. Точный бросок Пермякова – 2:2 по итогам 40 минут игры.

В третьем периоде команды заброшенными шайбами обменялись: у минчан отличился Дмитрий Игошин, в составе «Бреста» поздравляли Андрея Козачека. При счете 3:3 пришлось играть овертайм, в котором ни той, ни другой команде не удалось склонить чашу весов в свою пользу. А решила все серия буллитов. Из шести попыток результативной была лишь одна – кераминовца Андрея Глебова. Он и принес победу минчанам – 4:3.

Наибольший интерес был прикован к поединкам команд, ведущих борьбу за выход в плей-офф: «Витебска» и жлобинского «Металлурга». Обе выиграли, и прежняя ситуация в турнирной таблице сохранилась: жлобинчане находятся на восьмой строчке и опережают витебчане на одно очко.

Роман Стронгин, телекомпания СТВ

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