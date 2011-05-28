Хоккейные клубы чемпионата Беларуси и ХК «Динамо» (Минск) готовятся к новому сезону, активно работая на трансферном рынке

От команд белорусского чемпионата и представителя страны в КХЛ минского «Динамо» продолжают поступать новости о потерях и приобретениях новых игроков.

Одним из самых стабильных клубов оказался «Витебск». Каких-либо сильных изменений в составе у этой команды не произошло. Потери весьма малы: в «Лиду» перебрался Андрей Прокопчик, а Игорь Ворошилов и Дмитрий Параханько решили попробовать себя в столице. Присоединились же к коллективу витеблян нападающий Александр Караткевич из «Шинника» и Вадим Карага из «Химика-СКА».

Видимо, Сергей Петухов решил сделать ставку на сыгранность, и сейчас клуб ведет поиск лишь нескольких защитников.

Самым ярким изменением в составе «Могилева» можно назвать переход лучшего бомбардира команды Артема Башко в гродненский «Неман». Потеря для могилевчан существенная, ведь за прошлый сезон по системе «гол + пас» этот игрок набрал 42 балла за 54 игры.

В составе «Химика» пока список покинувших команду превосходит список пришедших. Оформил клуб отношения с принадлежавшим жлобинскому «Металлургу» Евгением Гаранином. В то же время, в состав «сталеваров» из Новополоцка перебрались Никита Комаров и Георгий Яскевич. Также клуб покинули Дмитрий Пашилюк и Олег Кликуненко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Команда-сюрприз прошлого чемпионата «Брест» уже весьма и весьма изменилась. Про приобретения клубом пока речь не идет, а вот потери существенные. Список защитников лишился Павла Микульчика, Андрея Казачка, Павла Толстика. Также команду покинули нападающие Юрий Булгаков, Андрей Ращинский, Артем Каркоцкий, Александр Федоров. А форварды Евгений Жилинский и Виктор Туркин продолжат играть уже за жлобинский «Металлург».

Сможет ли брестский клуб найти игроков, чтобы хотя бы повторить прошлогоднее достижение, будет видно в будущем.

Гомельчане ведут себя на трансферном рынке пока скромно. Единственное приобретение, о котором стало известно, – нападающий «Юности» Артем Сенкевич.

Новости из солигорского «Шахтера», который находится на сборах в Турции, доходят туманные. «Горняки» пригласили защитника «Минских зубров» Николая Гончарова. Кроме того, сделав квалификационное предложение Артему Демкову, клуб застолбил за собой право на этого игрока. Если, конечно, талантливый нападающий останется в следующем сезона в белорусском чемпионате.

А вот со словацким вратарем Матушом Костуром в Солигорске расстались.

Два вероятных приобретения – голкипер «Гомеля» Дмитрий Карпиков и защитник лиепайского «Металургса» Юрий Наваренко.

Без потерь в составе «Металлурга» не обошлось: покинули клуб казахстанский нападающий Андрей Пчеляков, а также украинский защитник Дмитрий Якушин.

Самой большой потерей можно назвать уход капитана «сталеваров» Александра Макрицкого, который объявил о завершении своей игровой карьеры.

Но и без новичков не обошлось. К «волкам» присоединились лучший бомбардир «Бреста» Виктор Туркин, МХЛовец Вячеслав Андрющенко, а также Иван Дорнич из Словакии. Из лиепайского «Металургса» в Жлобин перебрался Виктор Блинов. Ранее он уже выступал за «сталеваров» и становился лучшим игроком команды сезона-2009/2010, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наибольшее внимание заслужил «Неман». Безусловно, яркое выступление гродненской команды в финале прошлого чемпионата не могло не сыграть ей на руку во время селекции. Тем более, что губернатором Гродненской области Семеном Шапиро команде поставлена одна цель – чемпионство.

На просмотре у клуба побывали лучшие игроки почти всех команд страны. Однако, если говорить о переходах, то самым заметным пополнением гродненцев является лучшие защитники чемпионата прошлого, чемпионы Алексей Баранов и Александр Рядинский из «Юности». Пополнил ряды «Немана» лучший бомбардир «Могилева» Артем Башко. Также в клуб перебрался Сергей Кукушкин из «Металлурга».

Чемпион страны всегда представляет большой интерес. Время трансферов – не исключение. Если обычно «Юность» лишь укреплялась, то в этом сезоне потери клуба можно назвать чуть ли не катастрофическими.

Как уже говорилось, команда лишилась двух ведущих защитников: Алексея Баранова и Александра Рядинского. Но на этом потери не прекратились. Лучший бомбардир клуба Андрей Степанов перебрался в КХЛ. Теперь он будет выступать за хабаровский «Амур». Также ходят слухи о том, что переедет в КХЛ и Александр Китаров. Им интересуется «Динамо».

Почти наверняка клуб покинут такие игроки, как Александр Матерухин и Олег Шафаренко. Украинцами серьезно заинтересован хоккейный клуб «Донбасс», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Появляется информация и о том, что попрощаются со столичной командой защитник Алексей Денискин и нападающие Евгений Курилин и Александр Боровсков.

Если говорить о приобретениях, то отдельно стоит отметить одно: к клубу присоединился молодой нападающий Игорь Ревенко. Помимо этого, Игорь Ворошилов и Дмитрий Параханько из «Витебска», Артем Каркоцкий из «Бреста», да Иван Усенко из «Гомеля». Этими игроками пока список новичков «Юности» исчерпывается.

Не можем не сказать и пару слов о пополнении минского «Динамо». Ко всем трансферам, о которых уже говорилось, добавились еще три. Новичком команды стал норвежский голкипер Ларс Хауген, который неплохо проявил себя на последнем чемпионате мира.

Также, пока по неподтвержденной информации, ряды игроков пополнил защитник «Атланта» Ярослав Опшут, а к тренерскому штабу присоединится экс-наставник второго состава сборной России Евгений Попихин, который будет работать с защитниками «зубров».