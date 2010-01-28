Хоккейное минское «Динамо» продолжает свое турне по России

Сегодня команда Александра Андриевского проведет очередной гостевой поединок в Континентальной хоккейной лиге — в Санкт-Петербурге «бело-голубые» сразятся с лидером западной конференции местным СКА. В последней встрече минчане уступили мытищинскому «Атланту», тем не менее все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина. По мнению руководства клуба, в такой ситуации потеря ведущих исполнителей выглядела бы нежелательной. Поэтому капитан команды Вилле Пелтонен и Джефф Платт до поры «Динамо» не покинут.