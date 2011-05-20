Хоккейная школа «Юность» завершила сезон раздачей призов и матчем тренеров и их воспитанников

Закрытие сезона – повод подвести некоторые итоги. А они для минской «Юности» не так и плохи: школа вернула себе первое место в республиканском зачете, а ее воспитанники как обычно составили костяк сборной всех возрастов. Только в Словакии из 25 игроков нашей команды было 11 выходцев с катка в парке Горького.

Игорь Молчанов, спортивный директор ХК «Юность-Минск»:

Сезон был трудный. Однозначно можно сказать, что постепенно у нас ситуация меняется к лучшему. Школа в общекомандном зачете заняла первое место, если брать по занятым местам и набранным очкам. Но есть еще над чем работать. Особенно нас беспокоит то, что прибалтийские команды в старших возрастах сегодня занимают первые места.

Максимальные результаты в этом сезоне показали команды 1995 года рождения (тренер – Олег Волынец) и 2001 года рождения (тренер – Игорь Филин). Кроме того, в двух возрастах команды «Юности» финишировали вторыми, в еще одном ограничились «бронзой».

Это не предел мечтаний. В школе ставят перед собой только максимальные задачи.

Игорь Филин, тренер команды СДЮШОР «Юность» 2001:

Результатами доволен, но надо еще много работать. Пока по катанию мы отстаем от Жлобина, Гомеля. У них больше льда, лучше условия, чем у «Юности». Они тренируются почти каждый день, а мы – три-четыре раза в неделю. Но будем работать.

В этом году поедем в лагерь. Будем надеяться, что все время будем добавлять.

Привлекательны особенно у школы «Юности» давние победные традиции. На награждении то и дело ловишь взглядом известные фамилии на свитерах юных хоккеистов. Многие здесь братья, сыновья и даже внуки тех, кто в прошлом ковал славу отечественного хоккея. В команде 2000 года рождения капитанил Гриша Готовец. В хоккей он пошел по стопам отца и брата Кирилла, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Гриша Готовец, капитан команды СДЮШОР «Юность» 2000:

Сначала хотел заняться спортом, чтобы быть в хорошей форме. Мои папа и брат играли уже в хоккей. Я подумал, что если они играют в хоккей, то и мне надо выбирать его, потому что они могут подсказать что-нибудь.

Отдельный волнительный момент в биографии каждого хоккеиста – подписание первого профессионального контракта. В этом сезоне свою дальнейшую судьбу с «Юностью» связали два воспитанника школы: Александр Когорев и Кристиан Хенкель. Их тренеры, Олег Рунец и Сергей Красновский, тут же были премированы.

Грише Готовцу до этих вершин еще учиться и учиться. Долгих пять лет как минимум. Но позитивный пример прямо перед глазами.

Гриша Готовец, капитан команды СДЮШОР «Юность» 2000:

Мы хотели ехать на тренинг-кэмп в Америку. У Кирилла спросили, как играет его брат. Он ответил, что хорошо, на уровне. Но ему сказали, что лучше туда не ехать, потому что там играют слабые хоккеисты.

Раздачей заслуженных призов дело, однако, на этот раз не ограничилось.

Игорь Молчанов, спортивный директор ХК «Юность-Минск»:

В «Юности» всегда были свои традиции. Мы постараемся их сейчас возродить для того, чтобы привлечь людей к этому виду спорта, показать пример.

И матч тренеров со своими воспитанниками будет традиционным.

Матч показал: воспитанникам школы еще есть куда расти. Команда тренеров товарищеский матч выиграла с запасом в две шайбы – 7:5, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».