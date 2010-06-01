Хоккейная сборная Беларуси определилась с планами на будущий сезон

В ноябре ее ждет домашний «Кубок Полесья», в котором также примут участие национальные команды Норвегии, Дании и Словении.В середине декабря подопечные Эдуарда Занковца наведаются в Швейцарию, где померятся силами с тамошней альпийской дружиной, а также словаками и датчанами. Затем в феврале сыграют на «Кубке Словакии», а в апреле станут хозяевами турнира в Минске. В обоих случаях соперниками белорусов будут немцы, швейцарцы и новые подопечные Глена Хэнлона. Возможно также проведение спаррингов накануне чемпионата мира. Вероятный соперник – латвийцы.