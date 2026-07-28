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Хоккейная команда «Юность» готовится к новому сезону

28 июля 2026 18:00
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На этой неделе стартует традиционный турнир Кубок Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Столичная «Юность» два последних года становилась обладателем трофея. Оба раза дружину к победе приводил Сергей Стась. Сегодня у минчан новый рулевой.

Хоккейная команда «Юность» готовится к новому сезону-2

С первого взгляда все в штатном режиме, голос тренера отчетливо слышно на площадке. До нового сезона еще чуть больше месяца, но парни уже в боеготовности. Послезавтра минчане отправятся в Гродно на турнир памяти Дубко. Приглашение получено. А после стартуют в Кубке Салея, где первую игру проведут 3 августа против «Динамо-Молодечно».

В 2026 году «Юность» возглавил Сергей Пушков, коуч с богатой хоккейной историей. В его послужном списке значатся белорусские, российские и норвежские клубы, а так же сборные. Сергей Михайлович знает какую команду хочет видеть на сезон.

Подробности в видео.

# Хоккей # Спортивные соревнования

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