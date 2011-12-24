Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла у дружины Гомельской области со счетом 12:5

Новости Беларуси. Победу в поединке V Республиканских соревнований среди любительских команд одержала команда президента.

С первых секунд стало понятно, что игра будет зрелищной. После серии взаимных смелых передач на 6-й минуте первую шайбу забросил нападающий Андрей Ковалев. Через две минуты результативный бросок повторил Геннадий Савилов. К концу первого периода ледовая дружина Президента настойчиво вела игру и с подачи Александра Лукашенко шайбу забросил Владимир Цыплаков.

Александр Лукашенко сегодня трижды забросил шайбу в ворота соперников. Игра была достаточно напряженной, но интересной, зрелищной и эмоциональной.

Тимофей Филин, нападающий команды Гомельской области:

Ощущаешь себя очень классно, потому что посмотрите, что на трибунах творится — там поддержка, всё на высшем уровне.

Андрей Асташевич, капитан хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

В преддверии Рождественского турнира мы хотим себя попробовать, как мы будем выглядеть. Спортивное такое волнение, которое спортсмена активизирует. Можно сказать, готовим к Рождественскому турниру.

Эти соревнования – одни из самых значимых среди любителей спорта. По традиции они проходят с октября по апрель. В предыдущие годы фаворитами льда становились команды Президента Беларуси и нынешний соперник — сборная Гомельской области. В этом сезоне лидируют президентская дружина и гродненские хоккеисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.