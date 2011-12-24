Прямой эфир

Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла у дружины Гомельской области со счетом 12:5

24 декабря 2011 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси. Победу в поединке V Республиканских соревнований среди любительских команд одержала команда президента.

С первых секунд стало понятно, что игра будет зрелищной. После серии взаимных смелых передач на 6-й минуте первую шайбу забросил нападающий Андрей Ковалев. Через две минуты результативный бросок повторил Геннадий Савилов. К концу первого периода ледовая дружина Президента настойчиво вела игру и с подачи Александра Лукашенко шайбу забросил Владимир Цыплаков.

Александр Лукашенко сегодня трижды забросил шайбу в ворота соперников. Игра была достаточно напряженной, но интересной, зрелищной и эмоциональной.

Тимофей Филин, нападающий команды Гомельской области:
Ощущаешь себя очень классно, потому что посмотрите, что на трибунах творится — там поддержка, всё на высшем уровне.

Андрей Асташевич, капитан хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
В преддверии Рождественского турнира мы хотим себя попробовать, как мы будем выглядеть. Спортивное такое волнение, которое спортсмена активизирует. Можно сказать, готовим к Рождественскому турниру.

Эти соревнования – одни из самых значимых среди любителей спорта. По традиции они проходят с октября по апрель. В предыдущие годы фаворитами льда становились команды Президента Беларуси и нынешний соперник — сборная Гомельской области. В этом сезоне лидируют президентская дружина и гродненские хоккеисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото. Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд

Фото. Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд

Фото. Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд

Фото. Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд

Фото. Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд

Фото. Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд

Фото. Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд

Фото. Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд

Фото. Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд

# Лукашенко # Фотофакт # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
23 декабря 2011 08:35

Именитых спортсменов в городской ратуше собрал традиционный новогодний Олимпийский бал

21 декабря 2011 14:24

Итоги года для национальной сборной Беларуси по футболу: вновь мимо топ-турнира, лишь 2 из 10 матчей выиграны, а также очередная смена тренера

21 декабря 2011 10:28

Беларусь предложила представителям стран ЕврАзЭС использовать спортобъекты страны для подготовки зарубежных спортсменов к международным соревнованиям